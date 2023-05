Salud confirma 23 casos de meningitis en Matamoros; hay 1 muerto, residía en Texas

Ciudad de México, 26 de mayo (AP) — Veintitrés personas, nueve de las cuales viven en Estados Unidos y 14 en México, resultaron contagiadas en un brote de meningitis que fue detectado este mes en la ciudad fronteriza de Matamoros, anunció el jueves el Gobierno mexicano.

La Secretaría de Salud dijo en comunicado que de los catorce casos que residen en México, cuatro son sospechosos y presentan síntomas; cinco presentan alteraciones en los resultados de líquido cefalorraquídeo, y a otros cinco se les confirmó la presencia del hongo fusarium solani, similar al que se detectó en otros pacientes que se contagiaron en un brote de meningitis que ocurrió en noviembre pasado en el estado norteño de Durango.

Sobre los nueve casos identificados en Texas, la Secretaría de Salud precisó que ocho tienen síntomas y su condición es estable, y otro falleció. De igual forma, las autoridades estadounidenses investigan otra defunción posiblemente asociada a meningitis.

Los contagios están asociados a procedimientos quirúrgicos que se realizaron en los centros privados Clínica K-3 y Hospital River Side Surgical Center de Matamoros, estado de Tamaulipas, que fueron suspendidos desde el 13 de mayo por la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios.

Las autoridades sanitarias mexicanas identificaron 547 personas que entre el primero de enero y 13 de mayo se sometieron a algún procedimiento quirúrgico o anestésico en los referidos centros de salud, quienes están bajo seguimiento médico para valorar si presentan síntomas de la enfermedad.

Más temprano, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que el brote de meningitis que surgió en Matamoros fue ocasionado por “un medicamento utilizado como anestesia para cirugías plásticas que se contaminó”. La meningitis es una enfermedad infecciosa que ocasiona la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal.

El anuncio se da un día después que las autoridades estadounidenses informaran sobre dos decesos por posible meningitis y unos 224 pacientes que podrían estar en riesgo de sufrir la enfermedad tras someterse a cirugías entre enero y el 13 de mayo en las clínicas River Side Surgical Center y Clínica K-3.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una alerta la semana pasada advirtiendo a los residentes en Estados Unidos que cancelaran sus cirugías en Matamoros y señalaron que cinco personas de Texas que habían pasado por operaciones allí habían desarrollado posibles casos de meningitis micótica. Una de ellas murió. También ha muerto una segunda persona que era un caso sospechoso.

El Secretario de Salud de Tamaulipas, Joel Vicente Hernández Navarro, dijo la semana pasada a medios locales que tres pacientes contagiados con meningitis fueron confirmados con el hongo fusarium solani, el mismo que se detectó en los casos que se registraron el año pasado en Durango.

Recently traveled to Matamoros, Mexico, for a medical or surgical procedure? Check CDC’s new THN for important health information. Contact a healthcare professional if you feel sick after your trip.

Learn more: https://t.co/ZZhUmW5Dea#MedicalTourism pic.twitter.com/EXxl7MRhHN

— CDC Travel Health (@CDCtravel) May 16, 2023