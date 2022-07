La FDA en EU pide a fabricantes actualizar vacunas anticovid por la variante Ómicron

Por Lauren Neergard y Matthew Perrone

Los Ángeles, 1 de julio (AP).- Los reguladores estadounidenses dijeron el jueves a los fabricantes de vacunas contra la COVID-19 que los refuerzos para el otoño boreal requieren modificaciones para dar protección contra los nuevos parientes de la variante Ómicron.

La receta consiste en combinar las vacunas que protegen contra las variantes Ómicron BA 4 y BA 5 con la vacuna original. Estas mutaciones constituyen más de la mitad de los casos nuevos en Estados Unidos.

