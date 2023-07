“Celebramos la democracia”: Luisa Alcalde y Delfina Gómez dan discurso en el Zócalo

La titular de Segob destacó el apoyo juvenil que tiene la 4T desde las elecciones de 2018 y la Gobernadora Electa del Edomex destacó el avance de las mujeres en la política a partir de aquella misma elección y en las que siguieron.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– Dos mujeres de alto perfil político, la Secretaria de Gobernación federal, Luisa María Alcalde, y la Gobernadora Electa del Estado de México, Delfina Álvarez, realizaron los discursos previos al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México, durante los festejos del quinto aniversario del triunfo electoral de la izquierda en México.

La primera en pasar al estrado fue Alcalde, quien en las últimas semanas asumió la Segob como la segunda mujer a cargo de la oficina más importante del gabinete federal. Ahí recordó que en 63 ocasiones el Presiente ha convocado a los militantes del movimiento y todos han respondido, incluso antes de que Morena fuera un partido.

“En 2018, dos de cada tres votos jóvenes optaron por la transformación y sumaron al triunfo que hoy estábamos celebrando; es el triunfo de todos nosotros”, dijo ante un Zócalo repleto de simpatizantes de Morena.

Destacó el relevo generacional de Morena. “Siempre habrá un pensamiento conservador que quiera volver al pasado, pero la revolución de las conciencias no tiene marcha atrás”. Y cerró diciendo: “La transformación no se va, no se va, no se va”.

Por su parte, la maestra Delfina Gómez fue la segunda en hablar en el Zócalo. “Aquí seguimos, ya no en la resistencia, sino celebrando el quinto año de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador”, destacó. “Hoy somos los protagonistas de la historia nacional”.

En su mensaje, Gómez Álvarez celebró que en México se está viviendo por primera vez una “verdadera democracia”.

“Es la victoria del humillado, es la victoria del que fue invisible. Toca seguir haciendo mucha pedagogía, hay que estar en la calles escuchando a la gente. Ya son 22 gobernadoras y gobernadores, y pronto llegará una más, que fue gracias a todos ustedes”, dijo.

La maestra aseguró que “el respaldo del pueblo sigue con el movimiento de la transformación” y llamó a no parar.

Luego pidió un aplauso para el Presidente e invitó a los presentes a ponerse de pie. “Mucha gracias, ha dejado su vida por nosotros”, mencionó ante miles de simpatizantes que coreaban: ¡Presidente, Presidente!