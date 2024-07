AMLO celebra 6 años de su triunfo electoral; avances han sido una “hazaña”, asegura

Andrés Manuel López Obrador mencionó que se siente “muy contento” con el trabajo realizado, pues su Gobierno ha aumentado el salario mínimo, ha reducido la pobreza, y ha mantenido una economía fuerte.

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este lunes los seis años de su triunfo electoral del 2018, y destacó que los avances en su administración han sido una “hazaña” tras el rezago que dejó la política neoliberal.

Desde Palacio Nacional, López Obrador se dijo “muy contento” con el trabajo realizado, pues su Gobierno ha aumentado el salario mínimo, ha reducido la pobreza, y ha mantenido una economía fuerte.

“Hace seis años, después de fraudes y de varios intentos, se logró el triunfo del movimiento de transformación y llegamos a la Presidencia de la República”, dijo.

“El día de hoy estamos muy contentos porque además, hace un mes se volvió a triunfar, se ratificó el apoyo del pueblo para que continúe la transformación porque en seis años, como es mucho el atraso, mucho el rezago que nos dejó el modelo llamado neoliberal, mejor conocido por nosotros como neoporfirista, un modelo en donde sólo importaban las minorías y se le dio la espalda al pueblo de México”, agregó.

Asimismo, el mandatario reiteró que le quedan tres meses al frente del Poder Ejecutivo, pero que se siente “muy contento”, pues Claudia Sheinbaum, virtual Presidenta electa, garantiza la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Yo estoy por terminar en tres meses. Concluyo, entrego la Banda Presidencial y me siento muy contento. Ya voy a poder decir: ‘Misión cumplida’. Entre otras cosas, me siento contento porque está garantizado el relevo con una mujer llena de convicciones, de experiencia, una mujer honesta”, declaró.

“Ha sido una hazaña lo que se ha logrado en seis años. Se combatió como nunca la corrupción, que era el principal problema de México. Nuestro país tiene muchos recursos naturales; tiene un pueblo bueno, trabajador; sin embargo, imperaba la corrupción y sólo se beneficiaban unos cuantos”, reconoció.

“Como resultado de esa política, han aumentado los salarios, como no pasaba en 40, 50 años; hay empleo, como no sucedía hace 40, 50 años; no se ha devaluado el peso, como no se veía desde hace 50 años. Tenemos una economía fuerte y lo más importante de todo, lo que más nos llena de satisfacción es que se ha logrado reducir la pobreza en México, algo que no se veía también en décadas. Y se ha logrado reducir la desigualdad, que era monstruosa la desigualdad económica y social”, añadió.