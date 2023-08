Director de Agencia de Noticias Guerrero sufre asalto a mano armada en Chilpancingo

El periodista José Nava Mosso indicó que desconoce si el atraco con arma de fuego, en el cual él y su esposa fueron despojados de su camioneta y otras pertenencias de valor, tuvo relación con su trabajo periodístico.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- El director del medio digital Agencia de Noticias Guerrero (AGN), José Nava Mosso, así como su esposa, fueron víctimas de asalto a mano armada la mañana de este lunes, en la colonia Cipatli, al sur de Chilpancingo, Guerrero.

El periodista y su pareja fueron despojados de su camioneta Nissan Np 300 tipo frontier, modelo 2022, así como de sus carteras y teléfonos celulares.

Nava Mosso informó que el atraco ocurrió cerca de las 8:00 horas, cerca de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, denunció que uno de los responsables le dijo “a ti te conozco”, luego de reconocerlo. Posteriormente, ambos implicados le quitaron el vehículo y huyeron del lugar.

Pese a no haber sido agredido físicamente, el periodista mencionó que “de todos modos a mi esposa le quitaron sus identificaciones”.

Por su parte, Nava Mosso refirió que desconoce si el asalto tuvo relación con su trabajo periodístico. “Yo sólo me dedico a trabajar. No me meto con nadie”, mencionó.

En ese sentido, reiteró que, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de amenaza por su actividad laboral, ni de particulares, ni por parte de alguna organización delictiva.

Finalmente, el comunicador interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Recuperación de Vehículos Robados, aunque lamentó que haya “burocratismo” durante este tipo de trámites.