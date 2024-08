ENTREVISTA¬ Pocos recursos y poca cultura deportiva afectan a mexicanos: periodistas

Ante los recursos “limitados” de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) hacia las federaciones deportivas, los atletas han tenido que recurrir al patrocinio de marcas como la Fundación Telmex, a salir a las calles a botear e inclusive al Onlyfans y demás vías alternativas para poder comprar el equipo que requieren o para pagar boletos de avión y acudir a competencias internacionales.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Los deportistas mexicanos que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024 han tenido que superar diversas adversidades para llegar a la máxima justa deportiva, expusieron periodistas deportivos.

La falta de recursos, indicaron, el limitado apoyo económico por parte de las autoridades deportivas en el país y la falta de experiencia a nivel internacional hacen que el conseguir una medalla olímpica sea una tarea casi impensable para los atletas mexicanos.

Aunado a estos obstáculos están las descalificaciones que reciben por parte de un sector de la sociedad que critica fuertemente la falta de resultados y cuestiona las capacidades de los atletas.

Para muestra de esta situación, el nadador olímpico mexicano Miguel de Lara dijo en entrevista a Claro Sports que había tenido que lidiar con muchas presiones durante su participación en los Juegos Olímpicos París 2024, incluyendo el odio de los mexicanos en redes sociales por lo que tuvo que recurrir a su psicólogo.

“Una cosa que yo no esperaba era tener que lidiar con el pueblo mexicano a dos días de mi prueba. El tener que hablar con mi psicólogo y alejarme de redes sociales por la cantidad de comentarios negativos de mi propia gente”, dijo tras finalizar su participación en París 2024.

Los más de 100 deportistas que conforman la delegación mexicana de este año, incluyendo a la clavadista Alejandra Orozco, a la gimnasta Alexa Moreno o al surfista Alan Cleland, son atletas de alto rendimiento que han entrenado durante años para competir en este tipo de encuentros internacionales.

Sin embargo, ¿qué hay detrás de su participación “insatisfactoria” que hemos visto durante esta semana?, ¿qué los ha alejado de las medallas estimadas para ciertos deportes?

Los periodistas deportivos, Irma Cuevas y Héctor Quispe, atribuyen a la falta de concentración por los recursos limitados y a la poca cultura deportiva frente a las grandes estructuras de potencias deportivas como China, Reino Unidos y Estados Unidos.

Ante los recursos “limitados” de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) hacia las federaciones deportivas, los atletas han tenido que recurrir al patrocinio de marcas como la Fundación Telmex, a salir a las calles a botear e inclusive al Onlyfans y demás vías alternativas para poder comprar el equipo que requieren o para pagar boletos de avión y acudir a competencias internacionales.

La periodista deportiva del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Irma Cuevas, explicó que el control de recursos es por la fiscalización que inició la Conade dirigida por Ana Guevara.

“Los atletas han ventilado la falta de apoyos que han tenido los últimos años por parte de la Conade. En su momento, estaban acostumbrados a que la gente de la Conade estaba vigilando qué es lo que hacían, les daban el recurso para poder realizar sus actividades. De un tiempo para acá, ese recurso es limitado y lo que tratan de justificar en la Conade es eso: ‘si tú me traes el papelito de que gastaste eso te lo reembolso’, pero no ha sucedido así con todas las federaciones”.

“Es mucho menos el recurso que tiene la Conade anualmente para apoyar al deporte, es por eso que los atletas se tienen que ir con marcas privadas para que los patrocinen”, señaló.

Ante ello, hubo varios atletas que se ampararon contra el retiro de sus becas por parte de la Conade y algunos ya han ganado el juicio como el equipo de natación artística y la clavadista Alejandra Orozco: quienes si cumplen con la fiscalización, son líderes en sus disciplinas y aún así no estaban recibiendo apoyos.

“El resto de las federaciones sí le están dando el apoyo a los deportistas, es únicamente a los de deportes acuáticos es a los que se han bloqueado”.

¿Es personal la crítica contra la titular de la Conade, Ana Guevara?

Esta semana circuló una fotografía de ella cenando con una persona en un restaurante de lujo en la ciudad de París, lo cual derivó en diversos señalamientos en el marco de los recursos limitados a los deportistas. El periodista deportivo Héctor Quispe planteó que es así al ser una funcionaria pública con 30 denuncias en su contra por presunto mal manejo de recursos dentro de la Conade.

“No hay que olvidar que Ana Guevara es una funcionaria y como todos los funcionarios debe estar sujeta a revisión, a rendir cuentas. El hecho de que Ana Guevara esté denunciada, son más de 30 denuncias que tiene en su contra, además de dos carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República por no aclarar qué ha hecho con el presupuesto que a ella le toca manejar en la Conade. El Presidente López Obrador ha sido cuestionado por esta cuestión y por qué sigue Ana Guevara al frente de la Conade”, Héctor Quispe, periodista deportivo Reporte Índigo.

Hay muchas federaciones que ya no están siendo reconocidas a nivel internacional como la de natación, tiro con arco, ciclismo y esgrima. Para que nadadores y clavadistas pudieran acudir a los Juegos Olímpicos de París fue necesario que el Comité Olímpico Mexicano los inscribiera directamente.

El argumento de la excorredora Ana Guevara es que no puede dar becas a una federación no reconocida a nivel internacional. Pero el tema de la federación de natación es particular porque su extitular Kiril Todorov está siendo investigado por presunto desvío de 155 millones de pesos.

“Lo que argumenta Ana Guevara es que ella no puede entregar un recurso a un organismo que no es reconocido por Conade”.

“El tema de la natación, México no tiene gran historia en la natación, desde 2004 no teníamos un semifinalista. Para ir a los Juegos Olímpicos se tuvo que crear un fideicomiso que fue impulsado por Nelson Vargas, que fue titular de Conade, que ayudó a la preparación de los nadadores que fueron a centroamericanos, panamericanos y a Juegos Olímpicos, el problema es que este fideicomiso ya se termina, ya no va. Haber apoyo para la natación en el siguiente ciclo olímpico”, Irma Cuevas.

El periodista Héctor Quispe planteó que desde hace años las federaciones han tenido apoyo “a cuenta gotas” de parte de la Conade con una lucha permanente con el Comité Olímpico. Pero en el caso de Ana Guevara llamó la atención que defendiera a Todorov, señalado de peculado.

Sin embargo, agregó Irma, el Presidente López Obrador ordenó dar apoyos de estímulos a deportistas independientemente de si ganan o no medallas a partir de recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Los más de 100 atletas en París van a recibir el mismo estímulo más uno extra por medalla.

“Lo que hemos visto en este sexenio es que además de este apoyo que pudieran dar por parte de federaciones, el Presidente López Obrador está dando un estímulo económico después de cada evento, llámense Centroamericanos, Panamericanos y ahora Juegos Olímpicos. Este dinero viene del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y aquí lo que se hace es que no solamente se le dé el apoyo a quien haya conseguido medalla o a quien haya quedado entre los 16 u 8 mejores, sino es parejo para todos. Además de que va a haber un estímulo por medalla por parte del gobierno y hay empresas que se están sumando para entregar estímulos a aquellos que sean medallistas”.

¿Cómo impacta el control de recursos en el desempeño de los deportistas? En la falta de concentración total en su entrenamiento y alimentación. También deben pensar en las vías alternativas de ingresos. En el caso de los boxeadores han salido a botear, hockey femenil vendió artículos.

“Tienen que buscar patrocinadores, no están dedicados las 24 horas del día al deporte”.

Por su parte, Héctor Quispe recalcó que la falta de apoyos económicos a los deportistas mexicanos es tan solo uno de una serie de factores que afectan en el desempeño de los atletas.

“Hay un descenso en la parte de la cultura física, de espacios recreativos para las familias. Hay cosas que son derivadas de otros factores, la violencia, la falta de seguridad, todo eso lleva a que no se practique el deporte de una manera permanente. Yo no culparía totalmente a la Conade de los escasos resultados deportivos que hay”.

Héctor Quispe afirmó que en México, el deporte es visto como “una tabla de salvación” frente a los problemas socioeconómicos y si la gente ve malos resultados se vuelca hacia los deportistas para exigirles más de lo que pueden dar.

“Me parece muy injusto el cuestionamiento que se hace a los atletas en redes sociales. El odio se exacerba cuando hay esta falta de resultados. El deporte está metido en un bache también en la iniciativa privada, en el futbol”, dijo.

Aún así, pese a los obstáculos y cambio generacional, los integrantes de la delegación mexicana son los mejores deportistas de México con premios en otras competencias y se están enfrentando a otros deportistas de primer nivel.

“Los atletas que llevamos son los mejores del mundo, no porque Alan Clealand de surf haya quedado eliminado en cuartos de final quiere decir que sea el peor. Hasta el momento va bien, sorprende que en clavados hayan quedado en cuarto lugar en la plataforma varonil y quinto en la femenil, pero también los otros deportistas han crecido mucho. Hasta el momento ha cumplido la delegación mexicana.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.