Qatar sanciona y ordena deportación del mexicano arrestado por su orientación sexual

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este jueves que un Juez de Qatar rechazó la apelación de Manuel Guerrero Aviña, ciudadano británico-mexicano que fue detenido en ese país al ser criminalizado por su orientación sexual y por ser portador de VIH positivo.

A través de un comunicado, la Cancillería mexicana explicó que hoy se publicó la decisión de la audiencia que se efectuó ayer, en la que se confirma la sentencia que le fue impuesta el 4 de junio pasado.

Tras la resolución, el Embajador de México en Qatar, Guillermo Ordorica Robles, notificó a Manuel Guerrero que realizará las gestiones correspondientes para su salida definitiva de Qatar en los próximos días, con el apoyo de su abogada.

“Como ha ocurrido desde su detención, la representación diplomática de México seguirá proporcionando acompañamiento y seguimiento hasta que concluya el caso”, añadió.

Por su parte, Guerrero Aviña dijo estar “profundamente decepcionado con el resultado” de su apelación. “A pesar de la clara evidencia de violaciones al debido proceso y abusos de derechos humanos durante mi detención y juicio, las autoridades cataríes no me han ofrecido justicia, y el veredicto inicial, injusto por encontrarme culpable de delitos que no cometí, ha sido ratificado”, sostuvo.