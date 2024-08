México, Brasil y Colombia llaman a Maduro a publicar datos detallados de la votación

Los tres gobiernos llamaron a actores políticos y sociales a “ejercer la máxima cautela y contención” en las manifestaciones y eventos públicos, esto con el fin de evitar una escalada de episodios violentos.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- Los gobiernos de Brasil, Colombia y México han exhortado este jueves a que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, presente los datos detallados sobre los comicios del pasado domingo.

A través de un comunicado conjunto, las cancillerías de los tres países, cuyos gobiernos están representados por los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que se genere el avance expedito y “den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”.

“Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados”, destacaron los tres países.

Los tres gobiernos llamaron a actores políticos y sociales a “ejercer la máxima cautela y contención” en las manifestaciones y eventos públicos, esto con el fin de evitar una escalada de episodios violentos.

En ese mismo sentido, destacaron la importancia de mantener la paz social y la prioridad de preservar las vidas humanas.

El comunicado concluyó con una expresa seña de “absoluto respeto” a la soberanía de la voluntad del pueblo venezolano. Asimismo, reiteraron su disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien a su pueblo.

El Presidente López Obrador adelantó esta mañana que al mediodía habló de forma telefónica con Lula da Silva y Gustavo Petro, sus homólogos de Brasil yt Colombia, respectivamente, para analizar el caso de las elecciones en Venezuela, donde la oposición acusa fraude electoral, para determinar los pasos a seguir.

“Nosotros hemos actuado con prudencia para no meterlos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos, por eso planteamos primero que no haya violencia, segundo que se respete la voluntad de los venezolanos, tercero que se presenten las pruebas las actas del resultado electoral, el cuarto, que no haya injerencismo”, señaló López Obrador.

Además, el titular del Ejecutivo mexicano aseguró que es “lamentable” lo que pasó con el Secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, “que el martes ya declara que había sido fraudulenta y que no había ganado un candidato sino otro, sin tener pruebas de nada, sin tener facultades, no sólo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela, sino con qué facultad se erige como juez electoral, eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava, hay que esperar a que se tengan los resultados”.

Las participaciones de los tres países ante la OEA fue decisiva el día de ayer, cuando en una reunión urgente, al intentar establecer un comunicado conjunto entre las naciones, Brasil y Colombia decidieron abstenerse de votar a favor de la resolución conjunta en la que se exige a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) diesen la victoria Maduro, que la oposición ha rechazado tras denunciar un fraude.

En el caso de México, su representante, la Canciller Alicia Bárcena Ibarra, no se presentó a la reunión, tal y como lo señaló el Presidente López Obrador.

“Yo tengo la información de que Alicia Bárcena, la Secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA“, reveló ayer después de que fuera cuestionado por la crisis que se vive en aquel país desde el pasado domingo 28 de julio.

López Obrador argumentó que antes de conocer los resultados de los comicios, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, “ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada”. “Entonces ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable. Eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo”, aseguró.