Javier Aguirre es presentado como el nuevo director técnico de la Selección Mexicana

Javier Aguirre vivirá su tercera etapa al mando de la Selección Mexicana, este 1 de agosto fue presentado junto a Rafael Márquez en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.

Por Mariano Sánchez

Ciudad de México, 1 de agosto (ASMéxico).- La era de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana ya comenzó. Este 1 de agosto, el “Vasco” fue presentado ante los medios comunicación en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Hace unos días, la cuenta oficial del Tricolor publicó las primeras palabras del entrenador azteca en lo que será su tercer ciclo con el cuadro nacional, pero no fue sino hasta este jueves cuando habló con los medios de comunicación del país.

PRIMERAS DECLARACIONES

La actual camada de jugadores de México: “De los jugadores que están ahora no he tenido ningún jugador a mi mando, yo soy mucho del ser humano, necesito verlos, ver a qué se dedican, sus familias, esto me ayuda mucho para ver a los que voy a elegir. Hay gente muy valiosa, pero hay que esperar, hay buen material humano, confío en ello”.

El perfil de jugador que busca en Selección Mexicana: “Primero que quieran defender a su país y estar aquí, que nos representen. Al mexicano le gusta ver jugadores aguerridos. Ese es el perfil que me viene a la mente”.

Sobre los microciclos en la Selección Mexicana: “Vamos a ver qué es lo mejor para todos, no queremos afectar a la liga, todo lo que sea necesario lo haremos. No escatimamos nada, este proyecto 365 me encanta. El jugador de selección nacional debe serlo todos los días del año”.

Hay tiempo para convencer: “El jugador mexicano es tremendamente disciplinado, en eso confío. No empezamos de cero, no venimos a tapar ningún agujero, no venimos a apagar un incendio. El tiempo es oro, pero no es un obstáculo ni será pretexto, tenemos tiempo para que la gente esté orgullosa de su equipo. Un punto importante en este momento es la ilusión de la gente. El hecho de que seamos dos mexicanos, que ambos hayamos hecho la carrera en el extranjero, nos califica para generar pocas dudas.

No le puedes decir que no a tu país💚🤍❤️ Con liderazgo y experiencia, este es el Cuerpo Técnico que encabezará a la Selección Nacional de México de cara al Mundial 2026 y al Proyecto 2030👊🇲🇽#BienvenidosVascoYRafa pic.twitter.com/YEMM9yhL9J — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 1, 2024

No importa la edad ni el nombre de los jugadores: “Son mexicanos, son futbolistas, están en la órbita de todos. Hay un parámetro, pero los buenos futbolistas están en su selección. Que tengo 40 años o 18, no me importa, demuéstramelo. Si hay un jugador que mete goles como churros y tiene 39 años, hay que llamarlo, no pasa nada”.

