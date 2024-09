Los Tigres del Norte, Bobby Pulido y más en la segunda edición del Festival Arre

El día sábado estarán “los jefes de jefes” Los Tigres del Norte, además de Adriel Favela, Banda Cuisillos, Bobby Pulido y Cardenales de Nuevo León, entre otros.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La segunda edición del Festival Arre se realizará este 7 y 8 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez con un cartel encabezado por los Los Tigres del Norte, junto a Banda Cuisillos, Los Cardenales de Nuevo León, Bobby Pulido, K-Paz de la Sierra, entre otros. El evento también presentará propuestas actuales que han conquistado a los jóvenes, como la revelación del 2023, Xavi, junto a Junior H, Carolina Ross y Los Esquivel, quienes han hecho vibrar las redes sociales con sus interpretaciones e incluso cruzando fronteras.

¿Cuál es el cartel por día? El día sábado estarán “los jefes de jefes” Los Tigres del Norte, además de Adriel Favela, Banda Cuisillos, Bobby Pulido, Cardenales de Nuevo León, Carolina Ross, El Komander, Eme Malafe, Joss Favela, Xavi, entre otros. Mientras que el domingo tendrá a Gerardo Ortiz, Banda Los Recoditos, Los Invasores de Nuevo León, Junior H, K-Paz de la Sierra, La Única Internacional Sonora, Lalo Mora y Nortec: Bostich + Fussible, por mencionar algunos.

¿Qué objetos pueden ingresar? Entre los objetos permitidos están los lentes de sol, baterías externas para celulares, tapones para oídos, toallas y tampones (pieza individual cerrada), medicamentos con receta, maquillaje en polvo, sombreros y gorras, gel antibacterial (en envases de 100 ml), cámaras no profesionales (pueden pasar instantáneas y desechables), banderas sin asta, bloqueadores solares (en envases de 100 ml), bolsas o mochilas que no excedan los 10x15x30 centímetros y de preferencia transparentes de plástico, además de cangureras que no excedan 11×16 centímetros.

Entre las activaciones y los stands que se podrán encontrar en el evento estarán Cinemex, Kotex, Nivea, Dulces Vero y Telcel. Una de las sorpresas es la de Tecate que llevará su popular experiencia “De la Fábrica al Festival”, para que los asistentes puedan refrescarse con una cerveza fría, pues la encontrarán a una temperatura de -2°C, recién elaborada y llevada desde la planta de Toluca, una experiencia que elevará las ganas de bailar y pasarla bien. “Sabemos la importancia que tiene la música y la cerveza mexicana en el mundo y, sobre todo, para nuestros consumidores, por ello, tener presencia con Tecate en Festival Arre conecta perfectamente con nuestras experiencias de consumo únicas e innovadoras, donde puedan disfrutar al máximo de sus canciones favoritas”, señaló en un comunicado Adrián González, Gerente Senior de Tecate.