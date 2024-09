CRÓNICA ¬ AMLO se despide con Zócalo cálido y un discurso contra los oligarcas

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- “Queremos ‘kratos’ con ‘demos’. Democracia se compone de dos partes, ‘demos’ es pueblo, ‘kratos’ es poder. La democracia es el poder del pueblo. Lo que quieren los oligarcas es ‘kratos’ sin ‘demos’, quieren poder sin pueblo. Al carajo con eso”, pronunció esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador al cierre de su último Informe de Gobierno, en la que será una de sus últimas apariciones públicas.

Las miles de personas que lo acompañaron en su último informe de Gobierno correspondieron con gritos y el ya conocido “es un honor estar con obrador” cada vez que el Presidente criticó a los oligarcas, a los presidentes que lo antecedieron, a sus detractores y hasta quienes buscan frenar su Reforma Judicial.

“Este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país, ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político, y que el Gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación, no una oligarquía con fachada de democracia, democracia verdadera, poder del pueblo”, sostuvo.