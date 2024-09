“Mejor solos que traicionados”: Marko Cortés advierte posibles rupturas con alianzas

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseveró que las próximas alianzas de su partido están en riesgo, luego de que la perredista Araceli Saucedo se integrara a la bancada de Morena, a pesar de formar parte del Senado por parte de la oposición.

Durante su visita a Morelia, Michoacán, aseguró que “podría ser el momento para que Acción Nacional a nivel nacional apueste por nosotros mismos, debido a que la decisión de Saucedo es muy grave para el país”, a quien calificó de “traicionera y vendida”, tras la mayoría de los votos por parte del PAN para conseguir su triunfo.

“Es mejor solos que mal acompañados, y es mejor solos que traicionados (…) No tuvo Araceli el talante para ser Senadora de la República. Me pesa decirlo, me duele decirlo, porque además se lo veía, juventud, ganas, pero francamente no entró ni siquiera y ya estaba traicionando a toda la gente que la llevó a ser Senador”, sostuvo.