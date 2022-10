DOS VIDEOS: La estela devastadora de “Ian” por Cuba y EU, y “Orlene” hacia México

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo/AP).- Horas después de que se anunciara que “Ian” se degradó a ciclón postropical, la tormenta tropical “Orlene” evolucionó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó esta mañana la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la Conagua, “las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, y desbordamientos e inundaciones en zonas bajas”, por lo que ha alertado a la población a mantenerse a tanto de los avisos y recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Luego del reciente fortalecimiento de “Orlene” en el Pacífico y a la espera de su llegada a tierras mexicanas el próximo lunes, el nuevo huracán trae temores luego de la reciente brutalidad que dejó “Ian”, especialmente en Cuba y Florida, Estados Unidos.

Category 1 Hurricane #Orlene this morning southwest of Mexico. Maximum winds of 75 mph. #HurricaneOrlene #HuracánOrlene pic.twitter.com/NfVAZlbJFQ

El pasado 27 de septiembre, Cuba quedó en su totalidad sin servicio eléctrico tras el paso del huracán “Ian” por el oeste de la isla, según informaron las autoridades.

La Unión Eléctrica señaló en un comunicado que se trabajaba para restablecer el servicio paulatinamente durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, en momentos en que las autoridades aún evaluaban los daños que dejó el huracán, que avanzaba hacia Florida.

“Ian” tocó tierra como huracán categoría 3 el pasado martes y atravesó el occidente de la isla. Afectó especialmente a Pinar del Río, donde se cultiva el tabaco con el que se tuercen algunos de los mejores cigarros del mundo.

Innumerables personas fueron evacuadas y otras huyeron de la zona tras el arribo del meteoro que causó inundaciones, dañó varias viviendas y derribó árboles. Hasta el momento no se reportaban víctimas.

Vientos con ráfagas de 218 kilómetros por hora en la localidad de San Juan y Martínez, 162 kilómetros por hora en La Palma y 160 kilómetros por hora en la ciudad de Pinar del Río se sumaron a las lluvias que hicieron pasar duros momentos a los habitantes de esa región tabacalera.

The full catastrophic journey of #HurricaneIan

From development in the Caribbean, to landfall over Cuba, then Florida, then South Carolina 💔 pic.twitter.com/uDtw0eUr2a

— Zoom Earth (@zoom_earth) September 30, 2022