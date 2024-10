VIDEO ¬ AMLO se despide como Presidente con mensaje y canción de Silvio Rodríguez

Ciudad de México, 01 de octubre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, quien este día se convierte en expresidente, compartió en sus redes sociales un video con un último mensaje para despedirse de sus simpatizantes, y del pueblo de México que lo llevó al poder en 2018 y que lo acompañó en sus seis años de Gobierno.

El video muestra al mandatario en diferentes etapas de su vida política, conviviendo y saludando a miles de personas, mientras de fondo se escucha la canción “Ese hombre” de Silvio Rodríguez.

Entre los momentos que recoge la pieza audiovisual, de casi nueve minutos de duración, puede escucharse parte de su último Grito de Independencia. “Este es un país independiente, libre y soberano. ¡Viva México!”, exclamó.

Asimismo, se muestra la ceremonia de entrega del bastón de mando la Cuarta Transformación (4T) a Claudia Sheinbaum Pardo en 2023, cuando el mandatario votó en la elección del pasado 2 de junio y el momento en el que se encuentra con ella en las puertas de Palacio Nacional.

“Me retiro con el orgullo y el honor de haber servido a un pueblo bueno, trabajador, inteligente, fraterno, heredero de grandes virtudes y valores de los antiguos mexicanos. Me dediqué a servir al pueblo y lo hice con mucho amor y se puede gobernar bien cuando se tiene como propósito el servir al pueblo. Eso es lo mejor y esa es una gran satisfacción en el balance”, añadió el exmandatario, quien termina cinco décadas de lucha para entregarle hoy la Banda Presidencial a Sheinbaum Pardo.

Según una encuesta de Enkoll publicada el 25 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador terminó su sexenio con una aprobación entre las y los mexicanos de casi el 80 por ciento, mientras que sólo el 23 por ciento desaprobó su gestión. Su apoyo se concentra en tres principales grupos: las mujeres, con 78 por ciento; las personas adultas mayores, de más de 65 años, con 87 por ciento, y los votantes menores de 34 años, en donde el apoyo alcanza el 80 por ciento.

López Obrador se convirtió en el mandatario mejor valorado de los últimos tiempos. Respecto a la pregunta de a quién consideran fue el mejor Presidente, un abrumador 68 por ciento dijo el nombre del tabasqueño. En un minúsculo segundo lugar se mencionó a Vicente Fox, con seis por ciento; Enrique Peña Nieto, con cinco por ciento; Felipe Calderón, con cuatro por ciento; y a Ernesto Zedillo, sólo el tres por ciento. El 12 por ciento dijo que ninguno y el dos por ciento no supo o no respondió.

“Gracias al creador. Gracias a la naturaleza. Gracias a la vida y sobre todo, gracias al pueblo de México porque me voy a ir con mi conciencia, tranquila y muy contento. No me voy triste. además de que estoy cerrando mi ciclo después de muchos años de lucha porque vaya que qué tercos fumimos, necios. Agradecidos de de todos los pueblos de México por su confianza por su apoyo por su respaldo, por su respeto y nunca olvidar: con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, expresó López Obrador.