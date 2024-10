100 COMPROMISOS: Claudia reforzará la seguridad con más inteligencia e investigación

Sheinbaum reiteró que la adición de la GN a la Sedena no es militarización, pues afirmó que no hay un Estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. “Lo que hay es más democracia, más libertades y un Estado de derecho”.

Ciudad de México, 1 de octubre (SinEmbargo).- La escalada ola de violencia en el país, sobre todo al norte de México, ha puesto el ojo en el planteamiento de seguridad que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene para la nación. Esta tarde dio a conocer que la siguiente semana anunciará la Estrategia Nacional de Seguridad.

Este martes, la nueva mandataria expuso sus 100 compromisos de Gobierno como Presidenta de la República. Casi al final de su discurso, habló sobre la seguridad.

Sheinbaum Pardo garantizó la disminución de los delitos de alto impacto. Aseguró que la “irresponsable guerra contra el narco” del expresidente Felipe Calderón no regresará. Es por ello que enfatizó en que la seguridad y la paz son fruto de la justicia, por lo que su estrategia consta de cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional (GN), inteligencia e investigación y coordinación.

Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia. La próxima semana estaremos anunciando la Estrategia Nacional de Seguridad. pic.twitter.com/cSoD5piozT — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 2, 2024

Sobre la atención a las causas, Claudia Sheinbaum dijo que garantizará derechos básicos como a la educación, vivienda y trabajo digno de las y los jóvenes del país para que no tengan que vincularse a una banda delictiva. “Haremos el programa Jóvenes Uniendo a la Nación”.

Con respecto a la GN, reiteró que su reciente adición a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es militarización, pues afirmó que no hay un Estado de excepción, no hay violaciones a los derechos humanos. “Lo que hay es más democracia, más libertades y un Estado de derecho”.

Además, dio a conocer que hará un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública que fortalezca la judicialización de los casos. Es por ello que enviará diversas iniciativas de Ley.

Además, afirmó el aumento de la coordinación entre municipios, estados, federación, fiscalías y ministerios públicos.