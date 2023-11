Acapulco-AMLO: los han dejado morir

+ Alertados, nada hicieron

+ Régimen criminal

Voces de damnificados desde Acapulco, abandonados por AMLO y la 4T:

“Yo fui damnificado de (huracán) ‘Paulina’ (1997), y al otro día, había traileres y víveres, el Presidente (Zedillo) ya andaba con botas… López Obrador vive en un país diferente, en el de las ilusiones. ¡Qué despierte! ¡Nos está llevando la chingada en Acapulco!

“¡Qué no se haga tonto López Obrador…! Nada más anda paseándose con su guayaberita y en helicóptero. ¡Qué se baje del helicóptero! ¡Ya estamos cansados de él! ¡Nos estamos muriendo de hambre y de sed…!

“Aquí no hay ni un vaso de agua. No hay ningún alimento. Todas las tiendas fueron saqueadas. Yo estuve en un refugio en la colonia Colosio, en (zona) Diamante, y no nos acercaron nada, ni siquiera una cobija… muchos muertos… no es cierto como dice el Presidente que hay cuarenta muertos, no es verdad…hay muchos más… no hay ejército ni Protección Civil… nuestra Gobernadora no existe… no quedó nada”.

“Vienen las elecciones y se las vamos a cobrar. Que se fijen en Acapulco porque se las vamos a cobrar. Estamos emputadísimos porque no hay ayuda…”.

Y el abandono documentado con cifras oficiales:

“A 6 días del huracán en Acapulco, les han dado: 1 despensa por cada 16 personas. 1 comida por cada 52 personas. 1 litro de agua por cada 3 personas”. (LatinUS – 30 / Octubre/ 2023).

*****

Son los hechos los que hablan, y esos hechos indican tres ruindades innegables dentro de la tragedia que hoy vive Acapulco tras el devastador paso del huracán “Otis”:

PRIMERA RUINDAD: López Obrador y su Gobierno sabían de la peligrosidad del huracán, desde EU les avisaron muchas horas antes, pero minimizaron la magnitud del impacto y en ningún momento tomaron las medidas que ordenan los protocolos de seguridad, como lo es la evacuación poblacional y refugios suficientes para albergar a ciudadanos. Se cruzaron de brazos. Nada hicieron. (Líneas abajo están las pruebas).

SEGUNDA RUINDAD: Durante su “mañanera” del martes 24 de octubre -apenas horas antes de la llegada de “Otis” y ya con la notificación del Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Miami al Gobierno mexicano sobre la peligrosidad del huracán-, AMLO no dedicó ni un solo minuto a alertar a la población acapulqueña. Se dedicó a atacar, una vez más, a Carlos Loret de Mola y a pregonar su delirio mental de que es muy popular. Ni una alarma sobre “Otis” que pegaría a Acapulco horas después. Nadie de su Gobierno alertó. Los floreros Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez cerraron el pico sobre la peligrosidad de “Otis”. Y allí están los resultados funestos.

TERCERA RUINDAD: AMLO salió de Palacio Nacional… ¡por carretera rumbo a Acapulco!, sabedor que sería prácticamente imposible llegar. Su jeep militar se atascó, en una estampa fiel de lo que es su (des) Gobierno: hundido México en el lodazal con un Presidente rodeado de militares empoderados. López Obrador jamás llegó a Acapulco ni se hizo presente ante los damnificados. Fue cobarde. Tuvo miedo. Un mandatario pusilánime e invisible ante la tragedia.

*****

Ernesto Zedillo sí reaccionó. López Obrador no reaccionó. En octubre de 1997, el huracán “Paulina” azotó Acapulco, causando desastre a su paso y matando a 200 personas. Zedillo suspendió actividades en Hamburgo, Alemania, donde se encontraba de gira oficial, y en cuestión de horas ya estaba en Acapulco, donde junto con su Gabinete, estuvo entre cuatro y cinco días atendiendo la emergencia. En cambio, AMLO estaba en Palacio Nacional y jamás pudo o jamás quiso llegar a Acapulco. Zedillo sí llegó. AMLO no llegó.

Peña Nieto sí reaccionó. López Obrador no reaccionó. En septiembre de 2013, el huracán “Manuel” entró por el Pacífico y dañó parte de Acapulco, juntándose con el huracán “Ingrid” que pegó por el Golfo de México. Situación de máxima alerta. 123 muertos. Peña suspendió actividades y permaneció de fijo en Acapulco durante diez días, acompañado por su Gabinete. Salió del puerto sólo hasta que la situación logró estabilizarse. Peña estuvo con los damnificados. AMLO tuvo miedo de enfrentarlos. Peña sí llegó. AMLO no llegó.

López Obrador pasará a la historia como el Presidente miedoso ante la tragedia provocada por “Otis” en Acapulco, irresponsable por no avisar a tiempo, ajeno a la desgracia, cruel con los damnificados y ausente ante las necesidades de la población. Omisión criminal.

*****

Acapulco sin comida ni agua ni medicamentos… y sin Presidente. Durante prácticamente una semana -de miércoles 25 de octubre a domingo 29-, decenas de miles de habitantes deambulaban como zombis sin que nadie los atendiera. Sin comer, desesperados, buscaban comida y familias desaparecidas. Ante la falta de autoridad, grupos criminales asumieron el control y saquearon comercios y tiendas, vendiendo pollos rostizados fríos a 600 pesos y litros de agua a 200 pesos. La ley de la selva en Acapulco, mientras las tres alegres comadres: la Gobernadora (es un decir) Evelyn Salgado, Luisa María Alcalde y Rosa Icela Rodríguez, con un outfit impecable, las botas limpias y como si fueran de shopping dominguero, se limitaban a tomarse fotos en bases militares y dialogando entre ellas, pero no con los damnificados. “Caminos restablecidos y calles transitables”, posteó y mintió la Secretaria de Gobernación, empequeñecida ante la tragedia y falseando información.

*****

AMLO y su Gobierno supieron de la emergencia máxima muchas horas antes… y se cruzaron de brazos. Aquí, las pruebas: “Se espera que ‘Otis’ sea un huracán extremadamente peligroso cuando alcance la costa. Deben acelerarse los preparativos para proteger vidas y propiedades, habrá marejadas ciclónicas y potencialmente mortales, olas destructivas, tormentas urbanas, inundaciones y deslizamientos de tierras”, alertó el CNH de Miami a las tres de la tarde del martes 24 de octubre. (Peniley Ramírez-Reforma- 28 octubre 2023). La alerta máxima llegó a esa hora al Gobierno mexicano. Pero nada hicieron. AMLO encerrado en su oficina de Palacio Nacional sin mover un dedo. Su Gabinete pasmado. La Gobernadora Salgado ausente. Tuvieron más de ocho horas para emitir la máxima alerta, pero prefirieron cruzarse de brazos. La realidad: dejaron que “Otis” masacrara a Acapulco. Que matara a decenas en las calles.

“Las autoridades mexicanas reaccionaron tarde a las alertas emitidas por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, sobre la urgencia de evacuar Acapulco para salvar vidas. A las 2 pm del martes se alertó que ‘Otis’ había intensificado peligrosamente su velocidad. A las 5 pm una nueva alerta anticipaba un escenario catastrófico. A las 8 pm ya anticipaba ‘un escenario de pesadilla’ con una previsión extremadamente destructiva para Acapulco… Estas alertas fueron compartidas al Gobierno de México, que reaccionó de manera tardía”. (Informe de Mexicanos Contra la Corrupción. 28/Octubre/ 2023).

*****

Decenas o cientos de muertos. “El Gobierno mexicano ha insistido en que sólo 27 personas han muerto en Acapulco. Hoy vimos a los equipos de rescate sacar cuerpos del agua. Uno de los agentes de seguridad presentes en el lugar nos dijo que hoy recuperaron 50 cadáveres…”, reportó el periodista Eyder Peralta a través de su cuenta de X. Cuerpos sin vida regados por todas partes. Habrá que multiplicar los muertos oficiales, al menos, por diez veces más, estiman colegas acapulqueños.

*****

AMLO y su Gobierno dejaron morir a Acapulco.

Abandonaron a millones de personas.

Lo pagarán. Y muy caro.

