FOTOS y VIDEOS ¬ Motociclistas desoyen a las autoridades y muelen oídos de millones

Los motociclistas salieron desde distintos puntos de la Ciudad de México, tanto del sur como del norte y oriente de la capital para transitar colectivamente por las principales avenidas portando maquillaje y disfraces.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Octubre finalizó en la Ciudad de México con decenas de “Rodadas del Terror“, donde miles de motociclistas recorrieron distintos puntos de la capital con extravagantes disfraces y maquillajes.

Desde la noche de este 31 de octubre, miles de conductores de grandes y ruidosas motocicletas se agruparon en los distintos puntos en los que fueron convocados, como Ciudad Universitaria, Metro Oceanía, Plaza Encuentro Oceanía, el Deportivo Santa Cruz Meyehualco, el Mercado Sonora, entre otros más.

Rodada del Terror en avenida Universidad al sur de la #CDMX por #Halloween 🏍️ pic.twitter.com/2MW7lMA8tf — Diario CDMX (@cdmx_diario) November 1, 2024

Sin embargo, el punto en común de cada una de las rodadas era el Centro Histórico de la Ciudad de México o el Ángel de la Independencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital había informado que, por motivo de las distintas rodadas, se implementaría un dispositivo de seguridad y vialidad con el fin de salvaguardar la integridad física de participantes y la población en general.

Motociclistas se reúnen en Juárez y Balderas para continuar con #RodadaDelTerror Hay unidades por toda la CDMX, reportan caravanas en el centro, sur y norte. pic.twitter.com/yjqj8Bsuvx — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) October 30, 2023

Como primera acción, detalló la dependencia en un comunicado, el personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito ubicó las concentraciones de motociclistas en los diferentes puntos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, esto a través de los Centros de Control y Comando (C2) y el Centro de Comando, Control Comunicaciones Cómputo y Contacto Ciudadano (C5).

Previo a eso, la SSC le explicó a los organizadores de las rodadas los artículos del Reglamento de Tránsito que específicamente no debían violar, como que tanto el conductor y su acompañante deberían contar con casco protector, que contaran con su documentación en regla, que no viajen menores de 12 años ni más de dos personas por cada unidad vehicular, que no invadieran carriles confinados, así como que respetaran el sentido de las calles.

Mi novio y yo nos encontramos a la Rodada del Terror y que vemos cómo se incendia una motocicleta 😬 Chale#RodadaDelTerror pic.twitter.com/oFNPknFEjI — 💋 STUPID COBRA 🐍 19/03/25 (@luis93basilio) November 1, 2024

“Asimismo, habrá una alta probabilidad de suspender su rodada y trasladar sus unidades al depósito vehicular si realizan maniobras riesgosas o acrobacias que pongan en riesgo no solo su integridad física, sino también la de las demás personas”, alertó.

La dependencia de seguridad capitalina recordó que las multas por no acatar las normas viales van de los 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), equivalente de 488 a mil 464 pesos mexicanos, esto de acuerdo a la conducta.

Es una de las Rodadas del Terror, en Iztapalapa. Cientos de motociclistas se han reunido en Ermita, a propósito del Halloween. Pasarán por el Mercado de Sonora y luego al Estadio Azteca. Muchos sin casco y con niños. Tremendo. pic.twitter.com/wO3vAfbU6k — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) November 1, 2024

Hasta el momento, la SSC no ha emitido un comunicado en donde señale si hubo una cifra de detenidos por las movilizaciones de ayer.