GenteAsí ¬ Un policía es captado en una pelea callejera; en redes llueven críticas

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Hace unos días estuvo circulando un video de una pelea callejera que tuvo lugar en la alcaldía Benito Juárez, en donde los protagonistas fueron ni más ni menos que un elemento de la policía de la Ciudad de México y un comerciante.

El pasado 24 de octubre se hizo viral en redes sociales un clip en el que se puede observar a un elemento de la policía capitalina enfrascarse en un pleito con un comerciante que, lamentablemente, terminó en golpes.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el altercado ocurrió en en la avenida Universidad, de la colonia Pueblo de Xoco, en la Alcaldía Benito Juárez, cuando policías auxiliares le negaron el paso a tres personas que pretendían ingresar a un inmueble de la zona, para realizar la venta de cobijas.

“¿Ya viste?, pinche estúpido quedaste en vergüenza, cuando quieras otra vez solitos”, dice sujeto a policía, tras darle una tunda.

En el video de casi dos minutos de duración se puede observar cómo los elementos van siguiendo a los comerciantes cuando uno de los policía los alcanza y textualmente le dice “tú y yo solos, vente mijo”, para posteriormente irse a los golpes.

En primera instancia, el comerciante tiró al elemento de un golpe, pero la cosa no se quedó ahí ya que éste se logró incorporar para seguir con la pelea que ya contaba con varios espectadores que iban caminando por la zona.

Como era de esperarse, el video no tardó en generar un sinfín de reacciones en redes sociales por lo que Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado en el que explicó lo sucedido y aseveró que se encuentra investigando los hechos así como el actuar del elemento, no sin antes reiterar su compromiso de no tolerar actos contrario a los valores y principios que rigen a dicha Institución.

“Por los hechos observados en el video, personal de la Dirección Auxiliar de Asuntos Internos de la SSC y de Inspección Policial de la Policía Auxiliar, ya tomaron conocimiento e integran la carpeta de investigación administrativa interna; los elementos ya fueron identificados y serán citados a rendir su declaración (sic)”.