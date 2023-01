El 2023 será un año “más difícil” ante desaceleración de Europa, EU y China: FMI

Madrid, 2 de enero (EuropaPress) – La mayor parte de la economía mundial se enfrentará en 2023 a un año “más difícil” de lo que fue 2022 debido a la desaceleración simultanea de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y China, las tres mayores economías mundiales, advirtió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, al señalar que un tercio de la economía en el mundo estará en recesión.

Según la directora del FMI, Estados Unidos es más resistente y puede evitar la recesión, mientras que “la mitad de la Unión Europea estará en recesión el próximo año” y China se va a desacelerar aún más.

A pleasure to join @margbrennan for the first @CBSNews @FacetheNation of 2023.

We discussed the most pressing challenges facing the world in the year ahead—and the right policy mix & the need for global cooperation to overcome them. pic.twitter.com/wYoDgXIK7b

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) January 2, 2023