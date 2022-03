Netflix confirma la participación de Javon Walton en The Umbrella Academy 3

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Javon Walton, joven actor que le da vida a Ash en Euphoria, se sumó al elenco de la tercera temporada de The Umbrella Academy.

A través de la cuenta de Twitter oficial de Netflix se dio a conocer que Walton se incorporará a la tercera tanda de episodios de la serie protagonizada por los atípicos hermanos Hargreaves.

“Escuché un rumor… de que Javon Walton se unirá al elenco de la temporada 3 de Umbrella Academy, ¡y estoy feliz de confirmar que es cierto! (sic)”, compartió el gigante del entretenimiento.

I heard a rumor… that Javon Walton is joining the cast of Umbrella Academy Season 3 — and I’m happy to confirm that it is true!

📸:: Reed Macke pic.twitter.com/I3vGAuqz0L

— Netflix (@netflix) March 1, 2022