Netflix difunde los rostros de los nuevos personajes de The Umbrella Academy 3

La cuenta de Instagram oficial de “The Sparrow Academy” compartió los rostros y nombres de los nuevos actores que se sumarán a la tercera entrega de la serie.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 2 de enero (AS México).- Netflix comenzó este 2022 lleno de sorpresas para todos los fans de la serie The Umbrella Academy, pues presentó a los nuevos personajes, que formarán parte de la tercera temporada que se estrenará este año en la plataforma streaming.

Por medio de la cuenta de Instagram oficial de “The Sparrow Academy” se compartieron los rostros y los nombres de los nuevos actores y los papales que interpretarán como parte de esta nueva entrega, que aunque no tiene sinopsis oficial por el momento nos mostrará a la contraparte de la agrupación titular que los hermanos Hargreeves.

MARCUS HARGREEVES – JUSTIN CORNWELL

Será interpretado por el actor Justin Cornwell, actor y músico estadunidense, y los fans de la serie esperan que su interpretación como Marcus Hargreeves demuestre que es el líder que se necesita para mantener la unión entre la familia.

BEN HARGREEVES – JUSTIN H. MIN

De acuerdo a la información proporcionada por Netflix, se trata de “un estratega maquiavélico, envuelto en un cuerpo de niño bonito con un calamar interior retumbante. Vicioso, pragmático e hipervigilante”. Es personificado por el actor Justin H. Min.

FEI HARGREEVES – BRITNE OLDFORD

La actriz canadiense Britne Oldford es quien da vida a la tercera integrante del equipo equipo de The Umbrella Academy. De acuerdo a la historia que se conoce, ella será una persona muy inteligente, ya que ve el mundo de diferente forma, por lo que está dispuesta a negociar para conseguir lo que se propone.

ALPHONSO HARGREEVES – JAKE EPSTEIN

Interpretado por el actor Jake Epstein, Alphonso es una persona algo complicada, pues no tiene un gran sentido del humor; además, tiene que lidiar que todas las marcas en su rostro, consecuencia de las batallas a las que se ha tenido que enfrentar en la vida, lo que a veces se torna muy complicado para él.

SLOANE HARGREEVES – GENESIS RODRÍGUEZ

La descripción proporcionada por Netflix nos adelanta que es “una romántica y soñadora que siente una llamada cósmica superior que la deja ansiosa por ver el mundo y experimentar una vida más allá de su crianza. Pero las obligaciones con su familia la mantienen atada a la Academia, al igual que su miedo a cruzar la línea familiar. Pero Sloane tiene planes… y algún día podría ser lo suficientemente valiente como para ponerlos en práctica”.

JAYME HARGREEVES – CAZZIE DAVID

La actriz Cazzie David le da vida a Jayme, quien es joven una persona solitaria, que con un sólo gruñido puede provocar mucho miedo. “Échale un vistazo y cruzarás la calle corriendo para evitar lo que sigue”, indicó la plataforma streaming.

CHRISTOPHER HARGREEVES

Se trata de la máxima sorpresa, pues es descrito como “un cubo telequinético de origen desconocido. Puede volver la habitación helada e inducir un miedo paralizante. Actúa como el oráculo consultado de los Sparrow que da consejos increíbles y sirve como mediador familiar”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA THE UMBRELLA ACADEMY 3?

Hasta el momento, la compañía streaming no ha dado una fecha concreta, pero se espera que sea este año. Además, si no has visto la serie, las dos temporadas pasadas se encuentra disponibles en Netflix, y puedes acceder por medio de una suscripción de pago.

