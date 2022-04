Alemania inicia este sábado con mayor reducción de restricciones contra la COVID-19

Berlín, 2 abr (EFE). – Los alemanes asisten al levantamiento de restricciones por la COVID a partir de este sábado, mientras la incidencia comienza a descender, aunque la oposición y las organizaciones sanitarias siguen criticando la medida por considerarla prematura.

Con el fin de la fase de transición, los “Länder sólo tendrán permitido prescribir las medidas conocidas como “protección básica”, que incluyen el uso obligatorio de mascarilla en centros sanitarios y medios de transporte y test regulares en ciertos espacios como la enseñanza.

Más allá de estos mínimos, desde mañana gran parte de los alemanes podrá hacer uso de los comercios sin mascarilla o acudir a restaurantes y cines sin necesidad de enseñar un certificado de vacunación o un test negativo, una relajación que la ciudad-estado de Berlín ya introdujo este viernes.

No obstante, el Ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, instó a los ciudadanos a seguir empleando el cubrebocas en las tiendas y otros espacios interiores por responsabilidad, para protegerse a sí mismos “y a los demás”.

Despite the rule changes, Angela Merkel for 1 is still wearing her mask in Berlin (post-supermarket here after doing her grocery shopping) 📷 Fabrizio Bensch pic.twitter.com/m9v4NyOPqK

— Deborah Cole (@doberah) April 1, 2022