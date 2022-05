Juez de Mérida otorga una nueva suspensión que paraliza obra del T5 en el Tren Maya

Se trata del segundo revés en los juzgados, ya que a mediados de abril la misma organización obtuvo otra suspensión provisional contra el mismo Tramo 5, que va de Cancún a Tulúm.

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).– Una organización civil anunció este lunes que obtuvo una segunda suspensión provisional contra la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, una de las principales obras de infraestructura del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) indicó en un comunicado donde informaron que el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán aceptó su demanda y concedió la suspensión provisional para el efecto de que “Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano], Fonatur [Fondo Nacional de Turismo] y Fonatur Tren Maya suspendan o paralicen cualquier acto que ten como finalidad la continuación en la ejecución material” de dicho tramo.

Por lo tanto, explicó la organización, “no se permite la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

“Dicen que sin Cenotes no hay paraíso. Nosotros decimos que sin procedimiento de impacto ambiental no debe haber obra”, señaló DMAS en su comunicado, donde detalló que argumentaron ante el Juez la posible violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el cumplimiento de debido proceso frente al Cuarto Constitucional, sobre un medio ambiente sano.

Se trata de la segunda decisión en contra que un Juez toma contra el proyecto del Gobierno mexicano en este caso. Apenas el 19 de abril, DMAS compartió a través de sus redes sociales que un Juez había concedido la suspensión provisional de las obras en el controversial tramo 5 del Tren Maya, la primera en ese momento.

A través de un comunicado, la asociación difundió que el Juzgado de Distrito tardó tres semanas para admitir el tema, pero finalmente notificó la suspensión para las autoridades, en el mismo sentido que la suspensión otorgada este lunes.

El viernes pasado, el Presidente López Obrador aseguró durante su conferencia de prensa diaria que “hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya”.

“No son los de Felipe Carrillo Puerto, no son, decía yo, los ejidatarios de esta zona, son intereses aquí, donde hay más dinero, para decirlo con claridad, aquí, y lo que suena lógico suena metálico. Sin embargo, pues vamos avanzando y vamos a continuar haciéndolo”, dijo.

“Se está abierto al diálogo. Le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente, porque se han hecho consultas y se le ha preguntado a la gente, a los campesinos y en la mayoría no hemos tenido oposición. Se han grabado de manera espontánea, no de estos mensajes que hacen los artistas, sino lo que expresan los campesinos, los sentimientos de la gente y no hay oposición. Yo también ando buscando la explicación. Desde luego, es el dinero”, explicó.

De acuerdo con el Gobierno federal, el Tren Maya cuenta con una inversión de alrededor de 200 mil millones de pesos para construir cerca de mil 554 kilómetros de ferrocarril en los cincos estados del sureste.

La inauguración de esta obra está proyectada para diciembre del 2023, según el Presidente López Obrador, quien ha insistido en que culminarán la obra incluso a pesar de los inconvenientes que ha sufrido en los juzgados.