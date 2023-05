“No protegemos a nadie”: AMLO pide a FGR actuar con apego y legalidad en caso del INM

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que su Gobierno no protege a nadie en el caso del incendio que se registró el pasado 27 de marzo en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cual ha dejado un saldo de 40 muertos.

“Entonces hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía [General de la República]. La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad porque nosotros no protegemos a nadie. No hay impunidad. No somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país”, dijo.