“La tristeza es necesaria para sentar emociones”: Carmen María sobre “Rubedo”

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Basta con escuchar los primeros acordes de “Ceci Chula” para dar por sentado que “Rubedo”, el más reciente álbum de la cantante y compositora mexico-americana Carmen María, será un curita para el corazón.

Tal y como la metáfora de la alquimia lo explica, en la que por cierto Carmen María se inspiró para el titulo de su LP, existen tres etapas para transformar un metal en oro: nigredo, albedo y rubedo, y de esta misma forma, la artista va guiando al escucha a través de un crecimiento personal generado, por supuesto, a partir de una catarsis.

“Creo que lo más difícil era el tema de sentirse triste, frustrado, o decepcionado, es que lo quieres olvidar, ya no quieres, digamos, traerlo al presente, entonces definitivamente lo más difícil era forzarme a escribir en las mañanas y aunque me diera flojera, escribir, escribir y escribir hasta sacarlo”, compartió Carmen María sobre la composición de “Rubedo” en entrevista para SinEmbargo.

“La tristeza creo que es necesaria y es para, digamos, sentar emociones, creo que es algo que genera mucha empatía y es un sentimiento muy, muy fructífero, al igual que la nostalgia, quedarse ahí no es muy sano, pero definitivamente yo lo veo como que es un río que necesita salir, la tristeza que se queda adentro se vuelve enfermedad, es como agua que necesita salir por los ojos, contarse por la boca, hablarse, entonces en esa transición de sacar, salieron algunas de esas canciones porque sí, sí sentí tristeza profunda en algunas situaciones”, agregó.

El esqueleto de “Rubedo” comenzó a tomar forma en el 2021, un año después de que Carmen María decidiera emprender un viaje sola con motivo de su cumpleaños, sin embargo, no fue hasta 2022 que el álbum se comenzó a materializar.

Con el objetivo de querer hacer un disco 100 por ciento real, Carmen María logró que en este material se sintiera cómo iba, de a poco, juntando los cachitos de su corazón para finalmente florecer, pasando de las letras obscuras a un empoderamiento resplandeciente.

Dentro de las letras de “Rubedo” también se pueden escuchar estrofas cargadas de amor propio tal como “repito que sí valgo aunque tú no me quieras nada”, perteneciente al tema titulado “Humo de sentir”, en donde Carmen María va soltando pequeñas-grandes verdades que son capaces de llegar al alma de aquellos que no la están pasando nada bien dentro de una relación.

“En ese momento específico de mi vida no estaba en terapia, pero sí venía de una práctica de autoconocimiento profunda, de vivir tantos años sola, de intentar controlar un poco mi mente porque si no me llevaba la tristeza o la frustración, entonces venía como de este lugar de estar meditando, estar leyendo cosas que me ayuden a crecer, y esa frase justo era eso, como que ‘esta persona no me conoce realmente, entonces no voy a dejar que me afecte’, pero era como un mantra porque la tristeza estaba ahí”, recordó la compositora.

Y abundó, “era como ‘no me voy a poner en el lugar donde lo voy a buscar, voy a hacer una escena o voy a hacer un reclamo’, como que esa persona nunca supo que a mí me interesó al nivel que me interesó, o sea, simplemente no puso interés y me alejé, pero definitivamente era algo que yo necesitaba transitar sola. Cuando ves que no hay interés creo que lo que queda es sanar sola, o sea, esa frase era como ‘tus palabras no me van a terminar afectando por tu falta de interés’, que realmente muchas veces es eso, no te conocen, no se dan el tiempo y dices ‘te la perdiste'”.

Al ser cuestionada por el aprendizaje que le dejo “Rubedo”, un material en el que terminó haciendo arte a partir de una crisis, Carmen María se sinceró al replicar que finalmente entendió que en esta vida todo es cíclico.

“Así como viví esos aprendizajes en ese momento, seguramente voy a vivir otros en este año, en el que viene, y que estamos aquí para experimentar y para aprender a amar, que ojalá las experiencias que vengan sean un poquito más elevadas o retos un poco distintos, pero entendí que la vida no es lineal”.

“Esas emociones son parte del ser humano y creo que me quedo con eso, que este ciclo se va a repetir de alguna forma, ojalá no con tragos amargos, pero de diferente manera, con esta nueva versión, ya cambié, ya no soy la que empezó escribiendo ese disco”, concluyó.

“Rubedo”, el segundo material de larga duración de Carmen María, se encuentra en plataformas de streaming desde el pasado 8 de mayo.

