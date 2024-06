“Aunque el tema del amor esté muy manoseado, tienen que existir canciones de”: Shirel

La cantautora empezó a lanzar música en medio de la pandemia de la COVID-19 desde su departamento en Chile, país en el que, según narró la artista a este medio, la cuarentena fue muy estricta.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- En tan sólo cuatro años, la cantautora chileno peruana Shirel se dio a la tarea de realizar un trabajo de introspección para terminar de definir su estilo musical y, por vez primera, dejó de esquivar el tema del amor para, finalmente, usarlo como concepto en su nuevo EP titulado “…Más canciones de amor”.

En el material, compuesto por seis tracks, se pueden escuchar letras de amor acompañadas de ritmos, cargados de influencias latinoaméricanas, capaces de poner a bailar a sus escuchas porque también “se puede hacer música desde la alegría”.

“Es un proyecto muy especial porque cambié radicalmente el método en el que trabajaba como en relación al pasado, venía de hacer un disco que había escrito casi todo yo sola, en instrumento, en mi casa, encerrada, en una manera mucho más conmigo misma, y este nuevo proyecto nació de viajar mucho, de hacer música con muchas nuevas personas, de explorar además el sentimiento del amor, que es algo que, en la música, si bien está como muy manoseado, siempre tienen que existir canciones de amor, y siento que nunca se va a agotar, era un tema que en el pasado esquive mucho”, expresó Shirel en entrevista para SinEmbargo.

“La búsqueda de decir cosas que tuvieran qué ver más conmigo y menos con el resto, las huellas del resto en mí, porque quería presentarme más y mostrar quién soy, cuál es mi sonido, qué es lo que yo creo y lo que yo hago, y luego que pasé esa etapa, me quedaron todas estas historias por contar, a todos nos pasan estas cosas y es un sentimiento que nos mueve muchísimo a todos los seres humanos y dije ‘este es el momento de volver a conectarme con eso, de darle el espacio que merece también a este sentimiento que no por ser más cliché es menos importante'”, agregó.

A diferencia de “Cristal”, el álbum debut de Shirel, “…Más canciones de amor” se cocinó en muchas partes del mundo como Chile, Miami, Ciudad de México y Argentina, por lo que, a nivel sonoro, se pueden percibir las influencias con las que contó este material.

De hecho, la cantautora empezó a lanzar música en medio de la pandemia de la Covid-19 desde su departamento en Chile, país en el que, según narró la artista a este medio, la cuarentena fue muy estricta.

“Yo llevaba mucho rato en la música, pero empecé mi carrera cuando estaba, literal, el inicio de la pandemia, me acuerdo sacar un primer sencillo, que fue el 3 de abril del 2020, me va a quedar para siempre porque en Chile la cuarentena fue súper estricta, estuvimos meses encerrados y no se podía salir para nada, tenías que pedir permiso para sacar a pasear al perro, entonces saqué mis canciones y era loquísimo, daba la hora, salía la canción y yo estaba sola en mi cuarto”, recordó.

Y abundó, “[Para ‘…Más canciones de amor’] uno incorpora todo y siento que yo tengo una manera como de ver el mundo donde tomo todo lo que puedo y lo tomo como inspiración. Este EP, además, se hizo con mucha más gente, fue el proceso en el que más colaboré en cuanto a compositores, tuve más gente en las sesiones, hice muchas sesiones, en muchos países, de hecho la mayoría del EP fue escrito en diferentes lugares, ahí la influencia clarísima de lo que estaba pasando ahí [en esos países]”.

Al lanzamiento de “…Más canciones de amor” se sumó “Oxígeno”, su más reciente sencillo que recuperó del baúl de los recuerdos pues la letra surgió en, como ella diría, “su momento más emo, más teen”.

En este sentido, Shirel compartió a SinEmbargo que “Oxígeno” estuvo guardada por muchos años hasta que, finalmente, decidió desempolvarla después del lanzamiento de “…Más canciones de amor” con el objetivo de reconectar con su lado compositor.

“Siempre es un ejercicio muy especial [recuperar canciones], me ha pasado ya muchas veces que escribo cosas que quedan ahí, como que no es un momento nada más, y luego al pasar del tiempo, en diferentes situaciones, cambia el contexto, las vuelvo a escuchar y conecto con ellas de una manera diferente. Es algo que que me encanta”.

Hace unas cuantas semanas, Shirel estuvo de visita en México, donde fungió como telonera de los shows de Miranda! y Molinete Cinema en el país.

Al ser cuestionada por la razón que México sirve como brincolín para artistas sudamericanos, la cantautora no titubeó al asegurar que “este país está dispuesto a descubrir nuevos artistas, a recibir nueva música, a disfrutarla”.

“[México] es muy especial, definitivamente, o sea, yo vengo del sur, sur, sur del mundo, de los últimos países de nuestro continente, que si bien tiene música maravillosa y una cantidad de talento, de cultura súper rica, pues aquí hay una industria gigante, hay un montón de artistas que respeto muchísimo, es evidente el impacto que tiene este país en su aporte a la cultura y, sobre todo, a la música en castellano, muchos de mis artistas favoritos se lanzaron desde aquí o despegaron teniendo un momento muy importante acá, y la verdad que yo sueño muy grande, y había que pasar por México en ese sentido”.

Ahora, de regreso en su natal Chile, Shirel planea empezar a componer lo que será su próximo material discográfico y continuar con la promoción de “…Más canciones de amor” y “Oxígeno”.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.