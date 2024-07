AMLO celebra fortaleza del peso frente al dólar; descarta nerviosismo por transición

Ciudad de México, 2 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que la economía mexicana se encuentra “muy bien”, y descartó de nueva cuenta que haya nerviosismo por la transición presidencial con Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde Palacio Nacional, mencionó que desde la década de 1970 no se veían una economía tan fuerte como ahora, pues a pesar del nerviosismo de la transición presidencial, la moneda nacional no ha llegado a más de 19 unidades en su cambio con el dólar estadounidense.

“Yo pienso que la economía está muy bien en el país. Es de los países con finanzas sanas en el mundo. En cuanto al tipo de cambio, en efecto, desde 1970 no se veía lo que se logró en este Gobierno. Es el primer Gobierno, desde 1970, en el que no hay devaluación del peso”, declaró López Obrador.

“Claro, se llegó a estar a menos de 17 pesos, 16.50 por dólar, y a partir de la elección hace un mes, hubo cierto nerviosismo y subió: llegó hasta 18.70. No pasó de ahí: 18.70, 18.80. No llegó a 19 y bajó, y hasta creo que como 18.40”, agregó.

El Presidente de México remarcó que desde el Gobierno de Luis Echeverría, el peso mexicano no era la moneda con mayor apreciación con relación al dólar estadounidense, por lo que negó que haya devaluación al final de su sexenio.

El mandatario mexicano reiteró que su administración no sigue los consejos económicos de organismos internacionales porque la política que ha instaurado ha dado “buenos resultados” con la inversión pública y la recaudación de impuestos. Por ello, negó que vaya a existir algún problema con la próxima Presidenta, Claudia Sheinbaum.

“Yo pienso que como está [la economía], está bien. Ya no queremos que se dé más movimiento y mucho menos hacia arriba, pero está bastante estable la economía del país y vamos bien. […] Si no tuviésemos una buena recaudación de contribuciones, no quiero llamarle impuesto, sino contribución, tendríamos problema. Pero no. Está bien la economía”, mencionó.