MC reserva por 5 años información sobre accidente en mitin de San Pedro Garza García

Ciudad de México, XX de agosto (SinEmbargo).- La nueva política hace uso de las viejas prácticas. Así es, el partido Movimiento Ciudadano (MC), que se autodenomina la tercera vía, reservó por cinco años la información respecto al accidente que tuvo lugar en un evento de campaña en San Pedro Garza García, Nuevo León, el pasado 22 de mayo, en el que fallecieron 10 personas y resultaron heridas, al menos, otras 63.

A través de la respuesta a una solicitud de información, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el Comité de Transparencia de la Comisión Operativa estatal de MC dio a conocer que todo lo concerniente a la organización, logística y ejecución del evento que se llevó a cabo en el parque de beisbol “El Obispo”, que se ubica en la calle fray Zumárraga, municipio de San Pedro Garza García, fue clasificado como reservado por cinco años.

La justificación que Movimiento Ciudadano argumentó para este acuerdo de “clasificación de reserva de información”, fue que Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo Léon mantiene una carpeta de investigación abierta sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo, y que proporcionar públicamente información de ese evento propagandístico, podría obstaculizar dichas indagatorias.

Es decir, en estos cinco años, Movimiento Ciudadano no va a transparentar, entre otros datos, el seguro de responsabilidad civil y el dictamen que se realizó a la estructura del escenario, mismo que colapsó en el evento del 22 de mayo y cayó sobre los asistentes, hecho que provocó la muerte de 10 personas y causó lesiones en 63 más.

Fue el pasado 23 de mayo, cuando una ráfaga de viento provocó que al cierre del evento político de Movimiento Ciudadano se alzara la pantalla colgante instalada en el escenario y el posterior desplome de la estructura de metal, hecho que generó la huida de todas las personas que estaban en el templete, incluyendo a los aspirante del partido naranja que se encontraban ahí: Lorenia Canavatti, candidata a la Alcaldía de San Pedro Garza García, y Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial.

"San Pedro Garza García":

Porque se desplomó el escenario donde se llevaba a cabo el evento de campaña de Lorenia Canavati, candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se encontraba Jorge Álvarez Máynez.

Videos en redes sociales mostraron cómo, cuando todo parece que es el cierre del evento público, una ráfaga de viento toma mayor fuerza hasta tal punto de alzar la pantalla colgante instalada en el escenario. Otras grabaciones dejan ver a la gente mientras intentaba sacar a los que quedaron debajo de las barras en medio de la confusión y el pánico. El templete tenía unos 20 metros de altura.

“La divulgación de la información peticionada concierne a información que actualmente se encuentra en actividades de inspección, supervisión y vigilancia puesto que los hechos ocurridos e información que integran la ejecución de dicho evento son materia de investigación por parte del Ministerio Publico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, radicado bajo carpeta de investigación 4916-2024-UTM-MTY”, indicó MC.

“La divulgación de cualquier información en relación a los hechos investigados para satisfacer un interés particular, representa un riesgo real, demostrable e identificable y que además representa un perjuicio significativo de interés público”, añadió el partido naranja en su respuesta a la solicitud de información 330032224000242, que señala: “Solicito los comprobantes de pagos del evento del siguiente link: https://movimientociudadano.mx/noticias/comunicado-por-lo-acontecido-en-san-pedro- garza-garcia”.

Ante esta petición, el Comité de Transparencia de la Comisión Operativa estatal de MC detalló que fue el pasado 27 de junio, cuando ese organismo votó y aprobó un acuerdo para reservar dicha información, mismo que fue votado por Artemio Ortegón Arellano, presidente de dicho Comité, así como por los dos vocales Arlette Agiss Salas y Jorge Arturo Cervantes Flores.

“Dichos datos no pueden ser revelados puesto que su publicación representa una probable obstrucción a la prevención o persecución de los delitos, así como una afectación a los derechos del debido proceso ya que la información solicitada forma parte de una etapa procesal de investigación que aún no concluye”, se destacó en el acuerdo, en el que dejan abierta la posibilidad de que pueda desclasificarse la información antes de los cinco años.

“Se confirma por decisión unánime la clasificación con reserva total por un periodo de cinco años, sin prejuicio de que previo al vencimiento de dicho plazo pueda llevarse a cabo su desclasificación, en caso de que dejen de subsistir las causas que dieron origen a la clasificación de la información”, se indicó en el documento que se puede encontrar en la PNT.

De acuerdo con una evaluación preliminar de Protección Civil, la caída del escenario en la noche del miércoles se debió a “vientos atípicos” con una velocidad entre 80 y 90 kilómetros por hora que duraron unos diez minutos, dijo a The Associated Press un funcionario estatal que habló en condición de anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones.

El evento, que comenzó desde las 18:00 horas del miércoles, iba a culminar con la participación del Grupo Bronco, liderado por el músico Guadalupe Esparza. En un clip subido en sus redes oficiales, la agrupación dio a conocer que todos sus integrantes y staff estaban bien. Afirmaron que hasta el momento desconocían la situación del lugar; sin embargo, desearon que todos los asistentes y sus familias se encontraran bien ante lo ocurrido.

A finales del mes de julio, el diario Milenio informó que el Gobierno de Nuevo León pagaría un total de 10.3 millones de pesos a las víctimas del accidente que ocurrió en el evento del 22 de mayo del partido Movimiento Ciudadano. De acuerdo con el medio, cada uno de los 63 heridos recibiría 100 pesos, lo que da un total de 6.3 millones de pesos. Mientras que los familiares de las personas fallecidas, 10 en total, recibirán 400 mil pesos, un total de cuatro millones de pesos.

