Huelga de pilotos de Lufthansa por aumento salarial cancela 800 vuelos en Alemania

Fráncfort, 2 de septiembre (AP).— Cientos de vuelos de Lufthansa fueron cancelados el viernes por una huelga de un día de sus pilotos, que demandan mejores condiciones salariales y laborales en la mayor aerolínea de Alemania.

Como consecuencia del paro, unos 800 vuelos fueron suspendidos en sus dos principales centros operativos, Fráncfort y Múnich, explicó la empresa. La huelga afectará a más de 100 mil pasajeros, agregó.

El sindicato de pilotos, Vereinigung Cockpit, había pedido un incremento del 5.5 por ciento este año y que los salarios se revisen automáticamente en función de la inflación en 2023. Además, reclama una nueva estructura salarial y de vacaciones que, según la aerolínea, aumentaría sus costos de personal en alrededor de un 40 por ciento, o unos 900 millones de euros, en los próximos dos años.

