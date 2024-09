El Gobernador de Sinaloa está dispuesto a colaborar con la FGR por caso de “El Mayo”

Ciudad de México, 2 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró este lunes que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre la supuesta reunión entre Ismael “El Mayo” Zambada, Héctor Melesio Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López, el pasado 25 de julio en Huertos del Pedregal.

El mandatario estatal destacó que con su testimonio pretende demostrar que no estuvo presente en el lugar de los hechos, tras el secuestro y entrega de Zambada a las autoridades estadunidenses, debido a que no se encontraba en un viaje familiar.

“La Fiscalía me ha pedido que entregue datos que no estuve, si me los pide se los doy. Como dijo el Presidente, porque nosotros tenemos que ir a declarar ante la autoridad cuando te lo pidan”, afirmó Rocha Moya.