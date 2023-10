Oportunidades perdidas

El resultado es el que conocemos: las ofensas que lanzaron al Presidente se volvieron ofensas para sus seguidores, quienes se afianzaron en su militancia. Las ofensas ya no fueron sólo para el Presidente, entonces, sino para toda la base social del Presidente.

Una de las razones por las que tampoco funcionó la estrategia de los “arrepentidos” es justamente el haber adoptado, como partidos políticos en oposición, un discurso de odio propio de las élites. Imagínense: Vicente Fox maldiciendo todos los días a las bases sociales del Presidente; diciéndoles que eran unos imbéciles –él, sin calidad moral para decir algo–. Lo que hizo fue endurecerlas más; volverlas ahora sí activas militantes.

Varios entre ellos, los más impresentables, citaron a los supuestos “arrepentidos de haber votado por AMLO” para decir que el líder de izquierdas se estaba quedando solo. Lo que provocaron es un efecto contrario: un endurecimiento de los seguidores del Presidente y lo escuchamos a gritos el pasado 15 de septiembre: la consigna “es un honor estar con Obrador” volvió a las calles porque, en realidad, nunca se fue de las calles: todos esos que en los tiempos de vacas flacas habían gritado “es un honor estar con Obrador” ahora lo volvieron gritar, con más ganas. Pensar que de este lado está un hombre que los abraza a diario y que del otro está un odiador decrépito –Vicente Fox– gritándoles groserías, es razón suficiente para que cualquiera se afiance en el Zócalo y no lo suelte jamás.

El discurso de los partidos de oposición no debió ser el de Héctor Aguilar Camín, el de Javier Lozano o el de Fox. Debió ser exactamente lo contrario. Pero no hubo inteligencia en Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, podían decir groserías al Presidente o a sus seguidores sin que mediara siquiera el autocontrol: pues se encantaron mentando madres y llamado “pendejo” a López –como lo hizo Fox hace unos días– o hasta peor. Bonita manera de buscar votos. Lo único que el PRIAN logró fue darle de comer basura a su base, pero no logró convencer a los que realmente necesitaba: los de abajo.

Durante cinco años predicaron odio en las iglesias del odio, a las que acuden los que odian. Esos feligreses odiadores quedaron encantados con los sermones diarios de mentadas de madre y ellos, los apóstoles del odio, también. Los más enamorados fueron los que sembraron el odio desde las élites, hasta que la realidad los alcanzó. Cinco años sin decir, una sola vez y con humildad: nos equivocamos. Cinco años de fracaso en fracaso y allí están los números: el PRI se irá a la mitad de la votación de 2018, el PAN igual y lo que queda del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, deberán buscarse otro barco para seguir a flote porque el que explotaron todos estos años se les acabó.

El PRIAN llega a 2024 sin haberse reformado y con malas noticias: ni con ayuda de casi todos los consorcios de medios, de casi todos los intelectuales, de casi todos los empresarios en la élite y de casi todos los burócratas dorados de la academia han logrado hacer crecer a Xóchitl Gálvez. Y no sé si se han dado cuenta que su estrategia los dejará fuera del poder durante doce años al hilo, si bien les va. E insisto: si bien les va, porque no veo al PRD en las elecciones de 2030 y quizás ni al PRI, y es posible que el PAN regrese a los tiempos de su fundación y esas no son malas noticias si se entiende el mensaje que le mandan los ciudadanos.