Christian Eriksen regresa a la Selección danesa para Qatar luego de sufrir infarto

Por Mattias Karén

Dinamarca, 2 de noviembre (AP).— Cuando Christian Eriksen retomó los entrenamientos tras el paro cardiaco que sufrió en el Campeonato Europeo el año pasado, el volante tenía un claro objetivo.

Muchos de los que vieron a Eriksen rodeado por paramédicos y compañeros, tras desplomarse en el campo del estadio Parken en Copenhague, hubieran considerado que era un sueño irrealizable.

Pero Eriksen volverá a ser una pieza clave de la selección de Dinamarca en Qatar, menos de 18 meses que los médicos usaron un desfibrilador para reanimarle el corazón ante la vista horrorizada del país y el resto del mundo.

During the Euros, Denmarks Christian Eriksen also suffered a heart attack on the pitch and was saved thanks to the quick thinking of his captain and medical team.

Heart Attack is like a menace attacking football in recent days and we have to talk about it.

What is HEART ATTACK? pic.twitter.com/62Jce6pULa

— SportsDokita (Odogwu ☝️) (@Sports_Doctor2) December 6, 2021