¿Quiénes serán los grandes ausentes en el Mundial de Qatar? “Chicharito”, Salah...

Por Ciarán Fahey

Berlín, 2 de noviembre (AP).— La Copa Mundial tendrá varias ausencias de peso.

Varias luminarias del futbol se perderán el torneo por culpa de lesiones, porque sus países no se clasificaron o por algún otro motivo.

ERLING HAALAND (Noruega)

El delantero ha tenido un arranque descomunal en su primera temporada con el Manchester City, autor de 17 goles en sus primeros 11 partidos en la Liga Premier. Pero Noruega no pudo derrotar a Holanda en el último cotejo del Grupo G de las eliminatorias. Haaland, quien marcó el gol en el empate 1-1 cuando se midieron en Oslo, se perdió el duelo decisivo por una lesión. Los holandeses se clasificaron como primeros al imponerse 2-0 y Noruega quedó en el tercer lugar. Haaland acumula 21 goles en 23 partidos con su Selección pero tendrá que esperar al menos hasta 2026 para que su país alcance su primer Mundial desde 1998.

MOHAMED SALAH (Egipto)

Salah, ganador de la Bota de Oro en la Liga Premier junto a Son Heung-min la pasada temporada, falló un penal contra Senegal en la tanda desde los 12 pasos que dejó fuera a Egipto en la serie decisiva de las eliminatorias de África. Salah remató por encima del travesaño y Sadio Mané, su excompañero en Liverpool, transformó el remate decisivo que selló la victoria 3-1 de su equipo. Senegal repitió la victoria por penales en la Copa Africana que se había disputado un mes antes. Esta temporada, Salah ha anotado cuatro goles en sus primeros 12 partidos para un Liverpool que anda a los tumbos.

N’GOLO KANTÉ y PAUL POGBA (Francia)

Francia acometerá la defensa de su título sin los hombres que integraron la medular en el centro del campo. Tanto Kanté como Pogba quedaron descartados por lesiones. Kante ha estado sin jugar con su Club y Selección desde agosto, y Chelsea confirmó el mes pasado que el volante de contención se perderá el torneo tras someterse a una cirugía por una dolencia en los isquiotibiales. Considerado como uno de los mejores del mundo en su posición, Kanté fue el pulmón del seleccionado francés que se coronó campeón del mundo en Rusia 2018. Pogba también lleva buen tiempo sin jugar por problemas musculares, sufriendo una recaída poco antes del Mundial.

