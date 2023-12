Fox perdió su cuenta en X por tóxica. No es único en esa red, muchas veces violenta

Insultos, ataques, amenazas, fake news, audios falsos. Todos esos componentes han inundado la red social X, en la que el discurso de odio se ha afianzado a través de perfiles de expresidentes, empresarios y bots.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).– “Hay mucho detrás de esa sonrisa y dama de compañía”, escribió Vicente Fox el pasado 25 de noviembre para atacar a Mariana Rodríguez, titular de “Amar a Nuevo León” y esposa del Gobernador con licencia y ahora fallido precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Samuel García. La agresión causó que el panista perdiera su cuenta de X, pero no se trata de un hecho aislado.

Semanas antes el expresidente había llamado “JUDÍA Y EXTRANJERA A LA VEZ”, así, con mayúsculas, a la aspirante presidencial de la izquierda, la doctora Claudia Sheinbaum en lo que era la antesala de una nueva campaña sucia que se ha ido configurando de cara a la elección presidencial de 2024, y en la que también han estado presentes la difusión de noticias falsas y el uso de la Inteligencia Artificial.

Como Fox, en la red social del magnate Elon Musk hay otros personajes de la política mexicana que recurren todos los días a agresiones similares que se han intensificado en la proporción que la abanderada de la derecha Xóchitl Gálvez no ha crecido en las encuestas. “No tienes madre, miserable. Crees que somos idiotas. Nuevo León merece más que un vulgar ambicioso y esquirol de la política. Pero así traerás la conciencia. AMLO te utiliza porque te tiene agarrado de santa sea la parte. Y lo sabes”, escribió el jueves pasado Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Trabajo en el Gobierno de Felipe Calderón.

A la par, Claudio X. González Guajardo, cuyo padre Claudio X. González Laporte y Maximiliano Cortázar, nuevo enlace de medios de la precampaña de Xóchitl Gálvez, ha emprendido desde su cuenta de X una nueva embestida contra García, quien prometió acabar sus seis años de Gobierno, y contra Claudia Sheinbaum, mediante la difusión de información falsa, como es un audio en donde presuntamente se escucha a Samuel agrediendo verbalmente a una mujer y el repost que hizo de un video difundido por el actor mexicano Héctor Suárez Gomís, en el que se emplea Inteligencia Artificial para imitar la voz de Sheinbaum para reconocer actos de corrupción que no cometió.

Alberto Escorcia, periodista especializado en desinformación, expuso en entrevista que el discurso de odio y la difusión de noticias falsas en realidad se presentan en todos los espectros ideológicos. De parte de la derecha identificó, por ejemplo, la cuenta de MarietTo Ponce, quien mediante insultos ataca lo mismo a Morena y Sheinbaum, que al Gobernador con licencia de Nuevo León y la del empresario y dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

“La diferencia con estos dos personajes es que tienen un ejército demás digital que amplifica sus ataques, y del otro lado, digamos, del lado de la izquierda está una cuenta que se llama @chicshion y la Catrina Norteña, que también participa en muchos ataques de odio contra adversarios”, explicó Escorcia.

El caso de Ricardo Salinas Pliego ha prendido alertas incluso de las autoridades electorales. El dueño de Grupo Azteca, señalado por evadir impuestos, emplea su cuenta de X para insultar a quien piensa distinto a él, ya sean periodistas, funcionarios de Gobierno o legisladores. Sus ataques, por ejemplo, contra la Senadora Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena, han llevado a que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenara a bajar sus publicaciones por contener violencia política de género, una medida que el Tribunal Electoral dejó sin efecto.

Cambié de opinión y le aposté a la cenadora que yo pagaba y ella bajaba de peso… lo hago porque los temblores son horribles en México y afectan mucho a la infraestructura pública, luego vienen accidentes y terribles tragedias que no queremos que se repitan 😂. https://t.co/sOOpQQmLCq — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 21, 2022

“El problema es que se ha normalizado (la violencia en esta red social) y como no hay consecuencias si Salinas Pliego, a pesar de que el INE señaló y que Twitter no quiere actuar en su contra, eso le da alas a un montón de gente para atacarse entre sí y a normalizar algo que no es normal”, refirió Escorcia.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, expuso que en México a veces confundimos el discurso estridente, ofensivo, incluso, que sí está protegido por la libertad de expresión con discurso de odio. “Es importante tomar en cuenta algunos elementos de este discurso, uno de ellos tiene que ver con la posición de quien lo emite, si tiene o no muchos seguidores o si es una persona con cierta ascendencia social. Lo otro, tiene que ver con el contexto en el que se emite, además, cuenta, por supuesto, el contenido mismo del discurso, pero un elemento fundamental, que es materia de un debate que lleva décadas, es el elemento de incitación a la violencia”.

“Es muy difícil ahora con la enorme cantidad de discursos que se emiten en las redes sociales, tener un control sobre los mismos y es todavía más difícil cuando quienes controlan en la conversación pública, son los dueños de las redes sociales, son los dueños de la cancha, del balón, del árbitro, de todo y jugamos con sus reglas y sus normas comunitarias y puede ser tan arbitrario como que alguna expresión, digamos, estridente, política, de protesta, sea considerada discurso de odio por meta o por X; como un discurso efectivamente misógino, discriminatorio, se ha sostenido y tolerado, estamos a merced, de lo que nos digan los dueños de las plataformas de redes sociales”, expresó.

Maldonado indicó que en materia electoral hay una serie de cuestiones, de medidas cautelares, que no necesariamente están mostrando eficacia y que más bien se ha mostrado renuencia por parte de quienes se les ordena que bajen ciertos post o ciertos tweets. “En el caso particular de las redes sociales, la intervención del Estado todavía no queda muy clara, entonces, el término responsabilidad también queda muy diluido”.

Hace un año, The New York Times recopiló varios estudios llevados a cabo por investigadores que mostraban cómo el discurso de odio se disparó en Twitter, ahora X, desde que la red social fue adquirida por Elon Musk. En días recientes se ha dado a conocer cómo anunciantes han dejado de gastar en esta plataforma de redes sociales en respuesta a publicaciones antisemitas y demás discurso de odio.

Musk ha enfrentado acusaciones de la Liga Antidifamación, una importante organización judía de derechos civiles, y de otros grupos, por tolerar mensajes antisemitas en la plataforma desde que la adquirió el año pasado. El escrutinio sobre el contenido publicado en X ha ido en aumento desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

Una gran cantidad de marcas de renombre, como Disney e IBM, dejaron de anunciarse este mes en la plataforma después de que el grupo activista Media Matters dio a conocer un reporte en el que señaló que su publicidad aparecía junto a contenido pronazi y publicaciones de nacionalismo blanco.

En ese sentido, Escorcia señaló que es muy complicado el proceso para desactivar cuentas que difundan mensajes de odio o que recurren a otro tipo de prácticas.”No basta con las denuncias, antes de la era de Elon Musk era más sencillo, tú mandabas un reporte a través de Twitter y lo revisaba una persona del equipo de póliza y de Twitter, pero como despidieron a todos en esta época de Elon Musk, ahora este es más complicado tienes que mandar pruebas esperar como un par de meses y a ver si la suspenden, porque el discurso de Elon Musk es en contra de la censura, según él y que todos tienen derecho a expresarse y, de hecho, volvió a abrir cuentas que estaban suspendidas, como la de Trump”. Escorcia de hecho precisó que la cuenta de Fox no fue cancelada por X, aunque el propio expresidente ha insistido que ni él ni su gente cercana la dieron de baja.

“Es muy importante aquí no menospreciar la violencia que se da en el ámbito digital y que eso también, aunque tarde, eso sí es una materia directa de intervención, o sea, cuando ya hablamos de amenazas y de cosas, digamos, que ponen en peligro la integridad de las personas, discursos que ponen en peligro la integridad de las personas, como esto que de pronto suben un mensaje con una bala y el nombre del periodista, de la persona, eso sí es materia de investigación, eso sí, y sí requiere la intervención del Ministerio Público y eventualmente de un Juez”, apuntó por su parte Maldonado.

EL PELIGRO ARTIFICIAL

“Soy Claudia. Nací en una casa llena de privilegios…”. Así inicia un video difundido por el actor mexicano Héctor Suárez Gomís y reposteado por Claudio X. González en el que se escucha, la voz de Claudia Sheinbaum reconociendo haber traicionado a su exesposo Carlos Imaz luego de los videoescándalos y otras situaciones que la oposición ha buscado adjudicar a la exjefa de Gobierno, un episodio más de una contienda en la que expertos y organizaciones han alertado por la presencia de Inteligencia Artificial.

¡Aplaudo que @Claudiashein tenga autocritica y se haya atrevido a ser absolutamente honesta en este documental! (O por lo menos en los cortos 😂🤣) 🗣️¡Corre video! 🎬 pic.twitter.com/Lg6TdLquHW — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) November 29, 2023

En semanas pasadas la propia Sheinbaum ha tenido que salir a pronuniciarse ante otro supuesto audio, en este caso de Martí Batres, en el que se puede escuchar su voz dando órdenes para afectar la carrera por la candidatura de la de CdMx de García Harfuch, sin embargo, aseguró que él no había grabado dicha frecuencia sino que ésta había sido generada con Inteligencia Artificial.

En el audio falso se escuchaba la voz del Jefe de Gobierno dando instrucciones para bajar a Omar García Harfuch de la contienda de la Ciudad de México a través de los periodistas Viridiana Ríos y Hernán Gómez Bruera, quienes a raíz de esta grabación fueron amenazados, particularmente la periodista Viri Ríos.

“Acabamos de tener el primer caso de agresión a un periodista en todo el mundo utilizando la Inteligencia Artificial que fue, justamente, el caso de Viri Ríos, cuando se difunde el audio de Martí Batres, que fue generado con Inteligencia Artificial. Se señalaba a varios periodistas, pero luego de que se difunde el audio se desató un ataque masivo en contra de Viri Ríos, recibió ocho mil mensajes de odio en tres días, lo sé porque lleve su caso, lo analicé para Artículo 19”, señaló en ese sentido Alberto Escorcia.

Leopoldo Maldonado expuso a su vez que se trata de un gran problema para el cual no hay un antídoto todavía. “Ni siquiera técnicamente es posible dilucidar, por ejemplo, cuando se hacen manipulaciones de voz mediante inteligencia artificial, hoy estamos discutiendo sobre el audio de Martín Batres, por ejemplo, y los técnicos te dicen ‘todavía no hay esta herramienta, no para para saber si es falsa o verdadera’, entonces, evidentemente aquí hay un elemento, efectivamente, técnico y hay todavía un elemento legal que todavía llega más tarde a estas discusiones”.

“Es un claro riesgo para la integridad informativa en el contexto electoral, sin lugar a dudas, como es un claro riesgo las estrategias de desinformación, digamos, que ya aparecen como viejitas, las de las granjas de bots y de trolls, y todas esas ya parece que fueron superadas, ahora hay que sumar el elemento de la Inteligencia Artificial que sí está poniendo en grave riesgo a las democracias y en el 2024 no solo México sino otros 70 países van a tener elecciones y esto evidentemente va a influir de manera determinante en la relación de fuerzas a nivel mundial y en la geopolítica”, ahondó Maldonado.

En días recientes se dio otro episodio con otra grabación con la voz de Samuel García, supuestamente bajo los efectos del alcohol, insultando a una mujer, el cual también fue difundido por Claudio X. González. Jorge Álvarez, coordinador de la precampaña de García ante de que éste desistiera de ella, indicó que ese audio ya había sido desmentido en 2021. De hecho, ya fue viral en redes en 2018 y entonces no se vinculó con García, a quien sí pretendía perjudicar ahora.

¿Tú votarías por esta persona? pic.twitter.com/M5iFn3A7ft — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) November 27, 2023

La agencia Associated Press ha consignado cómo audios generados con Inteligencia Artificial que simulan voces de candidatos o líderes, han llegado a México y se han colado ya en la política, a medio año de las elecciones presidenciales en las que Morena, el partido gobernante fundado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador se juega su permanencia en el poder.

La circulación de audios deepfake —que imitan hasta suplantar el tono e identidad de un personaje público— “pone en riesgo el ecosistema de información, porque la gente empieza a tomar decisiones distorsionadas o empiezan a contaminar la esfera pública”, dijo a AP Jesús González, técnico académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM enfocado en IA.

De acuerdo con Claudia Flores Saviaga, investigadora senior en el Civic AI Lab de la Universidad Northeastern, en Boston, Estados Unidos, indicó a AP que es la primera vez que se detectan deepfakes en en las elecciones mexicanas. Lo atribuyó a una adopción a gran escala de estas tecnologías.

“Es muy peligroso en el tema de elecciones o eventos críticos como estos”, comentó. “Es algo que ha creado alerta no solo a gobiernos, sino a todo tipo de organizaciones por las implicaciones que tiene el que se vaya a crear un ambiente en el que no vas a poder distinguir qué es cierto y qué no”, agregó.

