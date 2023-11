Xóchitl usa imágenes degradantes contra Claudia y Mariana. Pero no le fue tan bien

El ataque de Xóchitl Gálvez contra los otros dos precandidatos presidenciales, Claudia Sheinbaum y Samuel García, se enmarca, además, en una campaña sucia que se ha emprendido al mismo tiempo en redes sociales.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Apenas unas horas después de olvidar el nombre del libro sobre ella misma que presentaba en la Feria del Libro de Guadalajara, la abanderada de oposición Xóchitl Gálvez usó imágenes degradantes en contra de Claudia Sheinbaum, virtual candidata de izquierda, y en contra de la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, quien había sido agredida la víspera por el expresidente Vicente Fox Quesada, quien perdió su cuenta en X. El ataque de Gálvez, sin embargo, fue fuertemente criticado en redes sociales.

El recurso de la agresión utilizado por la candidata del PRIAN coincide con el arribo, a su equipo de campaña, de Maximiliano Cortázar, quien operó durante las elecciones presidenciales de 2006 a favor de Felipe Calderón, acusado de uso de guerra sucia para denigrar al entonces candidato de la izquierda y hoy Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Conocido como “Max”, Cortázar fue también también coordinador de Comunicación Social de la Presidencia panista, en un periodo en el que las agresiones contra los medios y el reparto de dinero público en Publicidad Oficial se multiplicaron.

Ayer, en la Universidad Anáhuac, Gálvez cerró su discurso mostrando tres carteles que, a su decir, resumen las opciones que tendrán los jóvenes en las elecciones en 2024. “Yo aquí para terminar jóvenes, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren, y van a tener tres opciones, las dizque nueva política (ante lo cual mostró los tenis naranja que usa Mariana Rodríguez), la vieja política (momento en el que mostró una imagen de un gusano para insultar a Claudia Sheinbaum) o a una vieja chingona (para referirse a ella)”.

En la sesión de preguntas y respuestas insistió con atacar a Mariana Rodríguez, a quien el expresidente Vicente Fox había insultado días antes, al sostener que sólo es “una cara bonita”. Frente a casi mil 500 alumnos reunidos en el auditorio de la Universidad Anáhuac sostuvo: “Venzamos la apatía, infórmense, no se vayan sólo con TikToks divertidos, con caras bonitas, porque eso les dura un ratito. El señor de los fosfo fosfo en Nuevo León (en referencia a Samuel García) dijo que no se iba a ir, que iba estar, que él no iba a hacer lo de ‘El Bronco’ (el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón). ¿Ustedes confiarían en alguien que no tiene palabra?”.

Pero la reacción no fue favorable. En redes sociales y en la prensa se ha cuestionado el doble discurso de la candidata, quien durante la plática con los estudiantes denunció haber vivido violencia política por parte del Presidente López Obrador, pero quien durante y después de su mensaje insistió en que a Claudia Sheinbaum “le dan línea” desde Palacio Nacional. También se criticó que en declaraciones a los medios tras el evento, condenara los ataques “fuera de lugar” del expresidente Fox, aun cuando se refirió a la empresaria e influencer como una “cara bonita”.

El ataque de Xóchitl Gálvez contra los otros dos precandidatos presidenciales se enmarca, además, en una campaña sucia que se ha emprendido al mismo tiempo en redes sociales. En días pasados, por ejemplo, Samuel García denunció al artífice del bloque opositor, Claudio X. González, de difundir una supuesta grabación en la que el Gobernador con licencia, supuestamente bajo los efectos del alcohol, ataca verbalmente a una mujer.

Este miércoles, uno de los temas más comentados en la plataforma X, antes Twitter, es el caso del exesposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Imaz, quien fue captado en los llamados videoescándalos recibiendo dinero del empresario argentino Carlos Ahumada, quien a su vez reveló en su libro Derecho de Réplica que el expresidente Carlos Salinas fue el cerebro de estas grabaciones junto con el panista Diego Fernández de Cevallos con el objetivo de descarrilar las aspiraciones presidencial de López Obrador.

DE NUEVO LA GUERRA SUCIA

Claudia Sheinbaum conoció en 1986 a Carlos Imaz Gispert, con quien contrajo matrimonio en 1987 y de quien se divorció en 2016. En 2004, Imaz Gispert, fue uno de los entonces perredistas involucrados en la recepción de dinero por parte del empresario Carlos Ahumada Kurtz. Este señalamiento la oposición ha buscado cargarlo a Sheinbaum desde tiempo atrás, lo cierto es que la hoy aspirante presidencial nunca ha podido ser involucrada.

En una entrevista que sostuvo en junio pasado con “Los Periodistas”, Sheinbaum Pardo ya preveía que de cara a sus aspiraciones estas acusaciones contra su expareja volverán a ser revividas, por ello, refirió que lo afrontará como siempre lo ha hecho. “El tema es cuando tienes algo que esconder, yo no tengo nada qué esconder, soy transparente y lo he enfrentado en distintos momentos de mi vida. Ahora, es curioso porque cuando se han escrito libros sobre los contendientes y en mi caso ponen a mi exmarido, pero en el caso de los hombres no ponen a sus mujeres o exmujeres.Y no entiendo por qué”.

“A lo mejor es trascendente porque fue parte de la política, pero perdón, yo soy Claudia Sheinbaum, que me critiquen a mí por lo que yo he hecho y por mi vida, y por el amor que le tengo a este país y a nuestra Patria, y por lo que ha dado a un México con justicia”, respondió en esa ocasión.

Y fue así.

Los videos que han circulado en las últimas horas rememoran a la campaña emprendida en 2006 contra el entonces candidato de la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, una campaña emprendida por Maximiliano Cortázar Lara, quien hoy pretende llevar la relación entre los medios y Xóchitl Gálvez

Cortázar Lara, formalizado por Gálvez como integrante de su equipo la noche del jueves pasado, tiene experiencia también en las campañas de guerra sucia, como la que ejecutó en 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, “Un peligro para México”, diseñada por el consultor estadounidense Dick Morris y el español Antonio Sola Reche. Estas prácticas de hacer campaña política las ejerció también con Moreno Valle y García Cabeza de Vaca, de quienes fue coordinador de Comunicación Social, una carrera que inició de la mano de Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, cuñado de Calderón.

Ahora ya sumado con Xóchitl han resurgido, con el mismo tono catastrófico, los videos que mancharon una elección sobre la cual persisten, a la fecha, los señalamientos de fraudulenta.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.