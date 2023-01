VIDEOS: El féretro de Pelé recorre las calles de Santos luego de la visita de Lula

RÍO DE JANEIRO, 3 Ene. (DPA/EP).- El cuerpo del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento “Pelé” ha sido trasladado este martes por la ciudad portuaria de Santos en un cortejo fúnebre, después de recibir la visita de cerca de 150 mil aficionados y, entre otros, del nuevo Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El féretro fue depositado sobre el techo de un camión de bomberos e iba acompañado de varios vehículos policiales. A ambos lados de la carretera, miles de personas vitoreaban y ondeaban banderas del Santos, el club de toda la vida de “Pelé”. La procesión pasó por el barrio donde vive la madre de “Pelé”, de 100 años.

Antes, el recién elegido Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontraba entre los más de 150 mil seguidores y personalidades, caso del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dolientes que desfilaron junto al féretro.

Lula asistió al velatorio en el estadio del Santos y se despidió del tricampeón del mundo, que fue depositado allí este lunes después de su fallecimiento el pasado jueves a los 82 años.

#ADEUSAPELÉ 👑⚽🖤 MAIS DE 230 MIL PESSOAS PRESTARAM HOMENAGENS AO REI PELÉ! O corpo do ex-jogador foi velado por 24h no centro do gramado da Vila Belmiro, atraindo uma multidão de pessoas, entre autoridades, atletas, torcedores, amigos e fãs do Rei do Futebol. pic.twitter.com/TE4kjYeoAt

— Prefeitura de Santos (@santos_agora) January 3, 2023