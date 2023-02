Osorio Chong: “Alito” no me someterá con petición de expulsarme, “no me voy a dejar”

Osorio Chong insistió en que el PRI “no le pertenece” a Alejandro Moreno y llamó a la dirigencia a recuperar el partido.

Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– El Senador Miguel Ángel Osorio Chong dijo que no se someterá a ningún dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y criticó los ataques con los que el presidente Alejandro Moreno Cárdenas respondió a su petición para dialogar, entre ellos la solicitud de expulsarlo que un militante cercano a “Alito” presentó ayer.

“Como priista voy a seguir adelante, ningún dirigente me va a someter y lo hago no por Miguel Osorio, lo hago por la militancia qué es mucha, mucha en territorio y que si uno se deja, imagínate a ellos”, dijo el coordinador de la bancada del PRI en el Senado en entrevista con Milenio.

Ayer, sólo unas horas después de que “Alito” Moreno aceptó reunirse con Osorio Chong y otros senadores para resolver sus diferencias, Erubiel Alonso Que, el dirigente del Movimiento Territorial del PRI y cercano al presidente priista, solicitó durante la reunión del Consejo Político Nacional la expulsión de Osorio Chong.

“A mi carta [Alejandro Moreno] dice que sí, pero después ataca, son las formas de Alito. Yo trato de buscar conciliación para el trabajo legislativo, no para entendimiento con él, porque no lo hay, él en lugar de combatir al Gobierno, él se dedica a combatir a los priistas que no están de acuerdo”, opinó el Senador al asegurar que detrás de la solicitud de Alonso Que está el dirigente del partido.

El Coordinador Parlamentario, las Senadoras y los Senadores del @SenadoPRI siempre serán recibidos en el @PRI_Nacional. Como acordamos, están todos invitados a dialogar el día jueves 9 de febrero. pic.twitter.com/xsUUUDxUfu — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 2, 2023

Osorio Chong también calificó como “un exceso” las calificaciones de Alejandro Moreno contra militantes del partido que se oponen a su gestión, a quienes ha llamado “lacayos, esbirros o esquiroles”.

“No le gusta que le señalen las cosas y voy a seguir llamando a la militancia a que defendamos y recuperemos al PRI, porque no le pertenece, no es de una sola persona, voy a insistir en que no se cometan abusos ni arbitrariedades en contra del optimismo de a pie”, opinó el exsecretario de Gobernación durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

SOLICITUD DE EXPULSIÓN Y DESENCUENTRO

Alonso Que pidió la expulsión de Osorio Chong al aseverar que el PRI requiere de “militantes que sean leales”.

“Propongo la expulsión del hoy coordinador de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong. Se debe contar con militantes que sean leales a sus principios ideológicos para cumplir con las finalidades previstas en el segundo párrafo Bases I del Artículo 41 de la Constitución”, expuso ante la petición.

2/4Nuestro partido hoy debe contar con militantes que san leales a sus principios e ideologías. Por está razón pedí la palabra desde en el Consejo Político Nacional, máximo órgano de representación y dirección de nuestro partido, para expresar lo siguiente: pic.twitter.com/ZlCndlwwAS — Erubiel Alonso Que (@Erubiel_Alonso_) February 3, 2023

Las diferencias entre la dirigencia del PRI y el coordinador de la bancada en el Senado quedaron evidenciadas el lunes cuando “Alito” asistió a la reunión plenaria de los senadores del partido pese a no estar invitado.

Ese día, Moreno Cárdenas llegó acompañado del Senador Manuel Añorve y al entrar a la sala de la reunión saludó a los presentes, pero Osorio Chong, así como la Senadora Claudia Ruiz Massieu abandonaran el encuentro que se realizaba en la sede legislativa.

Aunque Osorio Chong le propuso ayer a Alejandro Moreno un encuentro para “encausar el diálogo institucional entre la bancada del PRI en el Senado de la República con el Comité Ejecutivo Nacional” y el aceptó desde su cuenta de Twitter, luego de la solicitud de Alonso Que hasta ahora no hay una fecha para que ambos priistas dialoguen.