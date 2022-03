Oxfam: Las muertes por COVID-19 en países pobres cuadriplican las de naciones ricas

Madrid, 3 de marzo (Europa Press).- El número de muertes por la COVID-19 es, hasta el momento, cuatro veces mayor en los países de bajos ingresos que en los ricos, según ha denunciado este martes la organización no gubernamental Oxfam junto a la Alianza People’s Vaccine, justo cuando se cumplen dos años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el inicio de la pandemia.

La falta de pruebas diagnósticas y de informes implica que un número elevado de muertes por COVID-19 no han sido notificadas, especialmente en los países más pobres, ha resaltado la organización en el informe.

Así, ha destacado que 19.6 millones de personas han muerto a causa de la COVID-19, más de tres veces el número oficial de decesos, según un modelo utilizado por la ONG para medir el exceso de mortalidad por la pandemia.

But who loses out from the pandemic?

THE STATS:

👉Every minute, 4 children around the world have lost a parent or caregiver to COVID.

👉 Women 1.4 times more likely to drop out of the labour force than men

👉 160 million people have been pushed into poverty

— The People's Vaccine (@peoplesvaccine) March 3, 2022