La corteza del árbol de Neem podría proteger contra variantes del SARS-CoV-2: estudio

Madrid, 1 de marzo (Europa Press).- El extracto de la corteza del árbol de Neem puede ayudar a tratar y reducir la propagación del coronavirus, según un nuevo estudio dirigido por científicos del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado en EU y el Instituto Indio de Educación e Investigación Científica de Kolkata.

El árbol de neem, originario de la India, se ha utilizado durante miles de años por sus propiedades antiparasitarias, antibacterianas y antivirales. El extracto de corteza ha ayudado a tratar la malaria, las úlceras estomacales e intestinales, las enfermedades de la piel y muchas otras enfermedades.

