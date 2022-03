Muertes COVID en países pobres bajarían si los ricos donaran 46% de vacunas, estiman

Madrid, 2 de marzo (Europa Press).- Las tasas de infección y mortalidad por COVID-19 en los países de renta baja y media podrían reducirse significativamente si los países de renta alta les donaran entre el 46 y el 80 por ciento de sus existencias de vacunas contra la COVID-19, según los cálculos de un equipo de investigación dirigido por la City University of Hong Kong.

En su trabajo, publicado en la revista científica Nature Human Behaviour , los investigadores muestran cómo las vacunas se distribuyen de forma desigual a nivel mundial basándose en los datos de la plataforma de datos del Reino Unido Our World In Data.

En febrero de 2022, más del 70 por ciento de las personas en los países de ingresos altos tenían al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19; mientras que en los países de ingresos bajos, esa cifra es de alrededor del 10 por ciento.

“La equidad en las vacunas se exige en todo el mundo. Sin embargo, necesitamos datos como base para comprender las consecuencias de la desigualdad mundial en materia de vacunas y encontrar soluciones prácticas para lograr la equidad en las vacunas”, explica el líder de la investigación, Zhang Qingpeng.

