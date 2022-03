“El Mijis” será velado en SLP; Cámara de Diputados guarda un minuto de silencio

De acuerdo con la información, el pasado 3 de febrero, cerca de la 01:00 horas ocurrió dicho accidente en la carretera Piedras Negras- Nuevo Laredo, en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Ciudad de México, 3 de marzo (SinEmbargo).- El cuerpo de Pedro César Carrizales Becerra, conocido como “El Mijis”, será velado en la casa de sus familiares, ubicada en San Luis Potosí, y se prevé que sus amigos le rindan homenaje, luego de que se diera a conocer que fue hallado sin vida tras 30 días desaparecido.

El funeral se llevó a cabo durante la media noche cuando el cuerpo fue trasladado a su natal estado. Posteriormente fue velado en el centro funerario Arboledas del Consuelo, ubicado en la capital de San Luis Potosí.

En la mañana el cuerpo de “El Mijis” fue llevado desde la funeraria hasta su casa, donde la prensa no podrá acceder. Además, se prevé que los integrantes de los “chicos banda” le rindan homenaje.

En la sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, los asistentes mantuvieron un minuto de silencio en memoria del exdiputado por el octavo distrito de SLP durante la 62 Legislatura local, y expresaron sus condolencias diciendo “Mijis, descansa en paz”.

La #LXIIILegislatura del Congreso del Estado de #SanLuisPotosí rindió un minuto de silencio por el fallecimiento del ex diputado Pedro César Carrizales Becerra, integrante de la #LXIILegislatura pic.twitter.com/bptKjCRyWz — Congreso del Edo SLP (@CongresoEdoSLP) March 3, 2022

“Su lamentable partida acongoja y duele al Congreso del estado. Ante ello, vaya desde este lugar el pésame institucional a su familia. Con el sincero deseo de que la lucha y ejemplo de Pedro perdure y trascienda”, explicaron en el Congreso.

De pie y en total silencio, los presentes demostraron su respeto hacia el activista que falleció en un accidente automovilístico.

El pleno de la Cámara de Diputados también guardó un minuto de silencio por la muerte de “El Mijis” y los diputados agradecieron su labor.

FAMILIA RECONOCE EL CUERPO DE “EL MIJIS”

De acuerdo con la ficha de búsqueda, “El Mijis” desapareció el pasado 31 de enero. El último lugar en el que fue visto fue en un hotel de Saltillo, Coahuila, según la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí. El exlegislador se dirigía a la ciudad de Monterrey en una camioneta.

Sus familiares arribaron la tarde del 2 de marzo a las oficinas del Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Victoria para recibir sus restos. El exdiputado, de 42 años, habría fallecido en un accidente vial el 3 de febrero.

Según la información, el pasado 3 de febrero, cerca de la 01:00 horas ocurrió dicho accidente en la carretera Piedras Negras- Nuevo Laredo, en los límites de los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Hoy se cumplen 28 días de no tener calma sabiendo dónde estás. Te estamos buscando y esperando en casa! Gracias a los medios de comunicación por respetar el dolor, la angustia y el miedo que vivimos. Con el amor que le tenemos a este gran hombre, les suplicamos no especular. pic.twitter.com/9wr0n5gGUw — El MIJIS (@mijisoficial) February 28, 2022

A través de la cuenta oficial de “El Mijis” en Twitter, sus familiares confirmaron que fueron informados por las fiscalías de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Coahuila y Nuevo León que Pedro Carrizales Becerra fue localizado sin vida.

“Este hecho nos entristece y no tenemos palabras para describir el difícil momento que estamos atravesando. A nuestros amigos de los medios les agradecemos su acompañamiento y permanente solidaridad, les pedimos una disculpa de antemano, pero en este momento no quisiéremos dar declaraciones”, se lee en el mensaje.

El fallecimiento de “El Mijis” ocurrió en Tamaulipas, dirección noroeste a sureste sobre la carretera de Nuevo León-Piedras Negras, a la altura el kilómetro 27 dirección a Nuevo Laredo, cuando el vehículo cambió de rumbo de manera intempestiva, perdiendo el control direccional del mismo para salir de la carretera cayendo a un desnivel e incendiándose totalmente.

Las fiscalías concluyeron que el accidente correspondía a un hecho de tránsito terrestre, pues no se localizaron orificios de entrada o salida que demostraran que el automóvil pudo haber tenido una agresión por proyectil de arma de fuego, además de que no presenta hundimientos de deformaciones por compresión, lo que significa que no existió algún impacto que contribuyera a la salida del camino del auto.

COMUNICADO para informar sobre la localización de Pedro Carrizales “El Mijis”. pic.twitter.com/QWCQnz4HYE — El MIJIS (@mijisoficial) March 3, 2022

“El mismo no presenta hundimientos por deformaciones por compresión, lo que infiere que no existió ningún impacto que contribuyera a la salida del camino del automotor”, señalaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Se estableció que la causa de la muerte fue laceración (ruptura) de la arteria aorta abdominal, derivada de la fractura de la primera vértebra lumbar consecutiva a traumatismo abdominal profundo. Las lesiones por quemaduras fueron posteriores a su fallecimiento.

Y puntualizaron diciendo que el proceso de desarrollo de las investigaciones y análisis de la información seguirá hasta que todas las líneas posibles que han surgido se agoten.

#FGJT_Informa La @FGJ_Tam, en conjunto con la @FGECoahuila, @FiscaliaSLP y @FiscaliaNL, informan a familiares de C. Pedro César Carrizales Becerra, alias "El Mijis“, sobre los resultados de las investigaciones realizadas. #Tamaulipas pic.twitter.com/pWin8cqQdd — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) March 3, 2022

Dos días después de que fue visto envió a su familia varios mensajes de voz donde aseguraba que lo habían detenido agentes de las fuerzas especiales conocidos como “GAFES”, sin embargo, resaltó que lo liberaron, informó El País. Pero, desde ese día, no tuvieron más noticias de Carrizales, aunque nuevos reportes indicaron que el exdiputado potosino estuvo en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, algo que desestimaron las autoridades de este estado.

Pedro César Carrizales Becerra saltó a la política mexicana en 2018, cuando fue electo Diputado para el Congreso de San Luis Potosí, de donde es originario, con el apoyo de la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES).

Desde ese momento, “El Mijis” se convirtió en una figura destacada. Primero, por su pasado como pandillero, que él mismo ha relatado, y por su origen humilde. Durante su desempeño como legislador apoyó la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y las iniciativas contra el maltrato animal.

#FiscalíaSLP | Comunicado conjunto Fiscalías de Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. En continuidad a los avances de las acciones realizadas en el caso de la desaparición del C. Pedro César Carrizales Becerra.

Nota completa: https://t.co/hTkgUH2cLd pic.twitter.com/wWUZIRqIVn — Fiscalía San Luis Potosí (@FiscaliaSLP) March 3, 2022