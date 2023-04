Casos virales de acoso escolar evidencian el tamaño de un problema que miles padecen

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- En el último mes al menos cinco casos de bullying se han viralizado en redes sociales, evidenciando una problemática que persiste en las escuelas mexicanas y sobre el cual distintas cifras han alertado por años del tamaño que implica. Uno de los sucesos que más consternó a la población fue el de la joven Norma Lizbeth, una menor de 14 años, quien, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, falleció el pasado 13 de marzo a causa de las graves lesiones que le provocaron los golpes que le propinó una de sus compañeras.

Un informe publicado el 19 de octubre de 2022, por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) señaló que de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) de la Secretaría de Salud, en México “30.7 mil personas de entre 10 y 17 años habían sido víctima de violencia física en la escuela en los últimos 12 meses”. De ese total, 10.1 mil correspondía a mujeres y 20.6 mil a hombres.

La Redim también retomó datos del Registros de lesiones 2019-2021 de la Secretaría de Salud, en los que se indica que durante 2021, 61 personas de entre uno y 17 años de edad “fueron atendidas en hospitales del país por violencia física en escuelas”. De este total, el 42.6 por ciento fueron mujeres y 57.4 por ciento hombres. Además, “tres cuartas partes de las víctimas eran adolescentes de entre 12 y 17 años (77 por ciento), mientras una de cada cinco tenía entre seis y 11 años de edad (18 por ciento) y una de cada 20 eran niñas y niños de 1 a 5 años (4.9 por ciento)”.

El ataque que privó de la vida a Norma Lizbeth ocurrió la tarde del martes 21 de febrero, en los alrededores de la Escuela Secundaria Oficial 0518, Jaguares, ubicada en San Juan Teotihuacán, Estado de México. La intención de la joven víctima, según el testimonio de sus familiares, era enfrentar a Azahara, una de sus compañeras de escuela, también menor de edad y quien constantemente se burlaba de ella.

Después de la agresión, los médicos que atendieron a la adolescente determinaron que sólo presentaba fracturas en la nariz, por lo que la mandaron a casa para que siguiera su recuperación durante el cual presentó malestares, náuseas y se desmayó en varias ocasiones, hasta que no volvió a despertar. La Fiscalía local inició las investigaciones correspondientes, mismas que arrojaron que Norma murió de traumatismo craneoencefálico a causa de los golpes que recibió.

Los vecinos de la familia y los amigos de Norma salieron a las calles a exigir justicia por ella, según quedó registrado en varios videos difundidos en redes sociales. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) dio a conocer que inició una investigación para conocer qué fue lo que ocurrió en este caso.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reveló que hasta 2018, “en México, el 23 por ciento de los estudiantes reportó haber sufrido bullying al menos algunas veces al mes, comparado con en promedio el 23 por ciento de los estudiantes en los países OCDE”.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México también ha retomado el tema del acaso escolar. Por ejemplo, en su informe anual 2021 sobre Niñas, Niños y Adolescentes dio a conocer que, a nivel nacional, por situaciones de bullying brindaron atención en 2019 a 14 mil 205 menores; en 2020 a cuatro mil 457 víctimas; y en 2021 a dos mil 513.

DOCUMENTAN MÁS CASOS

El 16 de marzo, sólo tres días después del fallecimiento de la menor Norma Lizbeth, en redes sociales se viralizó una pelea entre dos estudiantes de secundaria en Celaya, Guanajuato, misma que fue captada en video que habría sido alentada por una familiar, adulta, de las menores.

De acuerdo con información de medios locales, las dos compañeras pertenecen a la Telesecundaria 29, ubicada en la colonia Jacarandas, en la localidad de Celaya, Guanajuato. Las imágenes difundidas muestran cómo comienzan a discutir entre ellas, mientras otros compañeros de la escuela y demás personas las observan.

Aunque algunas personas intentaron intervenir para detener la pelea entre las adolescentes, se puede escuchar las voces de mujeres adultas, presuntas familiares de alguna de las menores implicadas, que no permiten que las jóvenes sean separadas y, por el contrario, alientan la riña.

Un caso más de presunto bullying se difundió por redes sociales ese mismos 16 de marzo, a través de un video en el que se muestra el momento en que una estudiante de la secundaria “Nicolás Bravo“, ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México, fue brutalmente golpeada por una compañera.

De acuerdo con las primeras versiones, los directivos del plantel se deslindaron de la agresión debido a que ésta ocurrió en la calle, a pesar de que la amenazas tuvieron origen al interior de la escuela, por lo que ahora, los familiares de la víctima y ella misma temen por su seguridad.

La madre de la víctima comentó en entrevista para Telediario que su hija sufre de constante bullying:

“Mi niña se encuentra mal, se encuentra triste y no le puede decir uno nada porque llora, está indiferente, a veces está enojada, no come, prácticamente no come y se encierra, eso ya no es vida”.