Guanajuato: Morena exige protección; AMLO urge a Sinhue y exhibe desinterés de Fiscal

Guanajuato ha sido durante algunos años el estado con mayor número de homicidios en México, y Celaya es posiblemente el lugar más peligroso de Norteamérica para ser un agente de policía, según datos per cápita.

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- Después del asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, el partido exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) que realice las gestiones necesarias para que las autoridades federales brinden protección a 40 de sus candidatas y candidatos en aquella entidad.

“En el marco de los recientes hechos suscitados en Celaya, Guanajuato, donde fue privada de la vida nuestra candidata en ese municipio, y ante la falta de atención del Gobierno del estado de Guanajuato y ante la omisión de atención por parte de Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, se solicita atentamente que por una cuestión extraordinaria sea este Instituto quien realice las acciones necesarias a efecto de que se gestionen con las autoridades federales los servicios de seguridad y acompañamiento para las candidaturas siguientes”, se lee en un oficio dirigido a Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del INE.

Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante de Morena en el Consejo General del organismo electoral, explicó en el documento que “para asegurar la vida e integridad de las personas señaladas”, se pide “la intervención de esta autoridad ante las instancias federales de seguridad”.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato, a atender el problema de la violencia, ya que “está totalmente fuera de control”.

“Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios y es un asunto cotidiano”, afirmó durante su conferencia de prensa.

López Obrador recordó que hace dos días había dado a conocer cómo estuvo la violencia durante el fin de semana en el país, y cómo Guanajuato ocupó el primer lugar en homicidios.

“Luego di a conocer el resultado del lunes, y ahora les voy a dar a conocer el resultado de ayer”, dijo antes de que su equipo de Comunicación Social mostrara las gráficas con los datos de las víctimas reportadas por el delito de homicidio en cada entidad.

“Este es el fin de semana. De todos los homicidios del país, el fin de semana, 334, el 12 por ciento de Guanajuato”, detalló el mandatario mexicano.

“Es que [el Gobernador] tiene que atender el asunto porque está totalmente fuera de control”, declaró ante los medios de comunicación.

“Al día siguiente, el lunes, miren, de 76 homicidios, esto es el lunes, 15 por ciento, o sea, 11 de los 76 en Guanajuato”, señaló desde Palacio Nacional.

Respecto a las cifras que se presentaron ayer, el Jefe del Ejecutivo federal compartió que hubo 71 homicidios, 16 de ellos en Guanajuato, es decir, 23 por ciento del total. “Pero de esto, repito, no se dice nada. Es mucha la hipocresía y también los intereses”, acusó.

En otro momento, el Presidente de México afirmó que hay un acuerdo para que todos los días se reúnan las y los gobernadores con los representantes de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional (GN), y de las fiscalías estatales en lo que se conoce como las Mesas de Seguridad y de Paz.

“Hay muchos gobernadores que no van a estas mesas. Un caso es el de Guanajuato y el Fiscal de Guanajuato [Carlos Zamarripa Aguirre] ha ido a la mitad de las mesas. El que va más es el Secretario de Seguridad. Pero no van cuando es un asunto prioritario, fundamental. Hay gobernadoras, gobernadores que tienen 95, 96 por ciento de asistencia, y hay unos que no van”, denunció.