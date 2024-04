Blink-182 cancela su 2do concierto de 4 en la CdMx. Conoce cómo será el REEMBOLSO

Ciudad de México, 3 de abril (SinEmbargo).- La banda estadounidense de pop punk, Blink-182 canceló su concierto de este miércoles, en Palacio de los Deportes. La noticia fue informada poco después de las 15:00 horas a través de un comunicado. El reembolso de los boletos ocurrirá de dos formas dependiendo si la compra fue en línea o en taquillas.

En redes sociales ya había circulado el rumor de la cancelación del segundo concierto del grupo en la Ciudad de México, pues el martes su bajita, Mark Hoppus, aparentemente tocó con bronquitis.

Los fans que decidieron comprar sus boletos en línea no necesitan hacer algún trámite, pues el rembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquirieron las entradas. El tiempo en el que se hará este reembolso dependerá de cada banco.

Por otro lado, para los fans que compraron sus boletos en las taquillas del Palacio de los Deportes o Centros Ticketmaster deberán solicitar tu reembolso a partir del prçoximo lunes 8 de abril en el mismo lugar en donde fue realizada la compra, en caso de requerir más información o detalles sobre el rembolso de los boletos de Blink-182, puedes ingresar al sitio de Ticketmaster.

De acuerdo al comunicado de la banda, quienes piensan asistir a sus shows del cinco y seis de abril no tienen nada de qué preocuparse, pues estos se llevarán a cabo sin complicaciones.

ONE MORE TIME… is #1. Thank you to all the fans who helped make this happen. We love you and can’t wait to see you again in 2024 ❤️ pic.twitter.com/73KCmKwXLP

— blink-182 (@blink182) November 1, 2023