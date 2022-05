Joven de 19 años es arrestada por apuntar avión de la Policía de Miami con un láser

Miami, 2 may (EFE).- Una joven hispana de 19 años residente en Doral, ciudad aledaña a Miami (Florida, Estados Unidos), fue arrestada este lunes y acusada de dirigir un rayo láser verde a un avión del Departamento de Policía del condado de Miami-Dade.

El suceso y detención se produjo pasada la 1 de la madrugada de hoy, cuando Yeneisy Valdera, que viajaba en la parte trasera de un automóvil, apuntó con un puntero láser a una aeronave de la Policía y fue identificada por la cámara de grabación del avión, recogió en canal Local 10 News.

Los agentes del orden de la zona que detuvieron el vehículo e interrogaron a Valdera le confiscaron un puntero de rayos láser como prueba del delito.

Apuntar con un láser a una aeronave es un delito grave, según la Sección 39A del Código de Estados Unidos.

La joven detenida fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight, de donde salió horas después tras pagar la fianza impuesta.

Este tipo de incidentes con rayos láser han ido en aumento en los últimos años.

Shining a laser at an airplane is a federal crime. Help us protect pilots and keep our skies safe. #LoseTheLaser https://t.co/sR1fyybUmf https://t.co/EIGXQZdtsO

— FAA Billy Nolen (@FAA_Billy) May 2, 2022