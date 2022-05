Aristegui y Chumel señalan a Va por México de usar su imagen sin ser consultados

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– La periodista Carmen Aristegui y el comediante Chumel Torres denunciaron que no fueron consultados por la coalición Va por México para utilizar su imagen en una mampara colocada ayer en la conferencia donde los dirigentes del PRI, PAN y PRD denunciaron una persecución política encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



El muro incluía decenas de fotografías con los rostros de consejeros electorales, políticos, legisladores federales de la coalición, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), empresarios, actores, activistas y periodistas bajo el título “En contra de la persecución política”.

Carmen Aristegui expuso esta mañana, durante la transmisión de su programa Aristegui Noticias, que los partidos no le preguntaron si podían utilizar su imagen en la campaña que, según describió el presidente del PRI Alejandro Moreno, destaca el “ataque tan brutal desde el Gobierno de la República contra todos aquellos que piensan distinto”.

“Veo mi fotografía ahí, veo la fotografía de otras personas también dedicadas al periodismo, y otras personas dedicadas a actividades sociales y políticas que la oposición está identificando como perseguidos, persecución política. En lo que a mí me corresponde no fui notificada que estaría mi fotografía en ese muro. No hubo una consulta de las personas dirigentes de estos partidos políticos para poner mi fotografía ahí. Simplemente lo comento”, comentó la periodista.