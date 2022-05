¿Paliza en 2024? Va por México se ofende y responde al Presidente: “Ya veremos...”

Ciudad de México, 2 de mayo (SinEmbargo).- Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), le reviró este lunes al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró ayer que el movimiento que encabeza, la denominada Cuarta Transformación, seguirá ganando las elecciones “por paliza”.

Durante una conferencia de prensa junto con los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés; y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, el perredista señaló que la verdadera “paliza es la que le están dando a la Constitución”.

“Que en el 2024 nos van a dar una paliza. Ya lo veremos, pero paliza es la que le están dando a la Constitución, al Estado de Derecho, a todas las libertades esenciales en nuestro país, a todo lo que significa la pluralidad y la libertad de expresión. Esa sí es una paliza la que ya le están dando desde Palacio Nacional”, expresó.

Asimismo, Jesús Zambrano aseguró que Morena ha mentido “en todo lo que le prometió” a los mexicanos durante la campaña de 2018 traicionando así a la gente que votó por López Obrador. El perredista también aseguró que ante la falta de resultados lo único que puede hacer el Gobierno “es inventar” para distraer.

“Estamos ante la actuación desesperada de un Gobierno fracasado, han fallado en todo lo que le prometieron a la gente para ganar en el 2018. Es mera fraseología, ha quedado aquello de ‘no mentir, no robar, no traicionar’. López Obrador es un adicto a la mentira. El día que no dice una mentira se siente mal. Salieron más corruptos de lo que criticaron en gobiernos anteriores”, señaló.