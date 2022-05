Persona no binaria es la primera en recibir título de “Profesore” en Argentina

Mel Randev Gutiérrez había cursado una maestría en la Universidad Nacional de la Plata de Argentina, y al ser expedido su título solicitó a la administración de su escuela que se respetaran sus pronombres como una persona no binaria.

Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).– Mel Randev Gutiérrez, una persona que se identifica como no binaria, se convirtió en le primere en registrar su título con el pronombre neutro como “Profesore en Comunicación Social” egresade de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social (FPyCS) de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) en Argentina.

Le alumne había cursado la maestría en Comunicación Social, y al terminar sus estudios solicitó a la Secretaría de Género de la facultad que se respetara su identidad de género. Después de aprobar el papeleo, la Secretaría festejó con un mensaje emotivo.

“Se aprobó otorgarle el diploma de ‘Profesore en Comunicación Social’ a la estudiante, lo que constituye un gran avance en materia de igualdad de géneros e inclusión”, indicó.

AHORA | "Profesore no binarie" es el primer título no binarie de @PeriodismoUNLP 💬 Habla Mel Randev, activista y docente: "El tema es algo que tiene un atravesamiento político e histórico que abre puertas" 🖥 https://t.co/ofZEFFgWuZ pic.twitter.com/pvaaNbRORF — Radio Estación Sur (@EstacionSur917) April 28, 2022

En entrevista para el periódico de la UNLP, Randev Gutiérrez expresó su felicidad de que se reconocieran sus derechos. “Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario”, dijo.

Por su parte, la administración general de la escuela llamó el hecho “un logro fruto de la lucha colectiva y constituye un paso enorme hacia la igualdad que desde la Facultad se viene trabajando con enorme compromiso”.