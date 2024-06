Máynez celebra el "resultado histórico" de MC: 6 millones de votos... y supera al PRI

De acuerdo con los primeros datos de la muestra estadística del Conteo Rápido dados a conocer por el INE, Movimiento Ciudadano habría obtenido una votación que oscila entre el 9.9 y el 10.8 por ciento para la Presidencia, así como entre el 10.9 y el 12 por ciento en la votación para senadores, lo que le podría representar entre cuatro y ocho senadurías.

Ciudad de México, 2 de junio (SinEmbargo).- Aunque las tendencias lo colocan en un tercer lugar, el candidato a la Presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, celebró esta noche la tendencia de la votación obtenida, la cual se perfila a ser la más alta en la historia del partido, según las proyecciones.

“Hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este Movimiento. Duplica el número de votos del resultado que hasta ahora había sido el más grande, que era el de 2021, y que se construye con muchas realidades locales”, expresó el candidato en una breve conferencia de prensa poco antes de las 11 de la noche.

Álvarez Máynez destacó la alta participación ciudadana y reiteró su agradecimiento a quienes confiaron en su partido. Acompañado de Dante Delgado, informó que Movimiento Ciudadano ganó la gubernatura y la primera fórmula de Jalisco, así como la alcaldía de Guadalajara.

“Agradezco a los jóvenes de este país por haber cambiado la elección presidencial y por habernos permitido estar aquí. Tenemos más de 6 millones de votos en esta elección, más votos que el PRI. Se los anticipamos”, añadió.

De acuerdo con los primeros datos de la muestra estadística del Conteo Rápido dados a conocer por el INE, Movimiento Ciudadano habría obtenido una votación que oscila entre el 9.9 y el 10.8 por ciento para la Presidencia, así como entre el 10.9 y el 12 por ciento en la votación para senadores, lo que le podría representar entre cuatro y ocho senadurías. Además, se estima una votación entre el 11.1 y el 12 por ciento para la Cámara de Diputados, lo que podría traducirse en entre 23 y 32 diputaciones. Esta sería la mejor votación para el partido naranja.

La tendencia de la votación es mucho mayor que en elecciones pasadas. Por ejemplo, en comparación con la elección de 2012, cuando fue en alianza con la izquierda abanderando a Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Ciudadano obtuvo una votación del 4.24 por ciento, que representaba 2.1 millones de votos. En la elección de 2018, donde MC fue en alianza con el PAN abanderando a Ricardo Anaya, la votación cayó a un 1.78 por ciento.

En comparación con la elección para la Cámara de Senadores, de concretarse los resultados del Conteo Rápido de al menos el 11 por ciento, también sería su mejor registro. En la elección de 2018, obtuvo un 4.7 por ciento de la votación y en la elección de 2012, un 4.2 por ciento.

Con respecto a la votación obtenida para la Cámara de Diputados, de concretarse entre un 11 y un 12 por ciento, también superaría elecciones pasadas como la de 2021, en la que se renovó la Cámara Baja con un total de 7.02 por ciento, o la de 2018, con un 4.41 por ciento, y la de 2015, con un 6.40 por ciento.

“Quiero reiterar lo que expresé hace varias horas a través de las redes sociales a Pablo Lemus: el próximo gobernador de Jalisco refrenda el gobierno de Movimiento Ciudadano en Jalisco”, dijo en un mensaje breve, en el que no permitió cuestionamientos de la prensa.

Por su parte, Dante Delgado, dirigente del partido, destacó brevemente: “Ha surgido un nuevo líder político: Jorge Máynez”.

El candidato denunció que a pesar de que trataron de “invisibilizarlos de manera permanente y reducir el volumen de lo que significa este movimiento, con el resultado de hoy garantizamos que en el futuro nunca vuelva a suceder eso”.

JORNADA GRIS

A pesar de los buenos resultados, aunque sea en materia de votación, la sede de Movimiento Ciudadano lució sombría durante toda la jornada. No hubo en ningún momento ni un ápice de fiesta o algarabía. La chispa que caracterizaba su campaña llena de música no se vio en el lugar donde se concentró el candidato y su equipo para esperar los resultados. No había simpatizantes al exterior que llevaran algún tipo de aliento. No música. No muestras de apoyo. Sin “movimiento”, por horas lucía el edificio de un consorcio ubicado en la colonia Escandón.

Desde cerca de las 14:00 horas, cuando llegó el candidato de Movimiento Ciudadano a su búnker, la sede permaneció cerrada hasta las 20:30 horas, cuando la prensa pudo ingresar a la sala de conferencias en la que se esperaría el mensaje del candidato, quien por la tarde confirmó a través de su cuenta de Twitter que permanecería allí hasta que el INE diera a conocer los resultados del conteo rápido y emitiera su posicionamiento.

“Si algo nos distinguió en esta contienda es respetar la ley. Antes de la campaña, durante la campaña y hoy. Tendremos un pronunciamiento después del conteo rápido del INE”, escribió en su cuenta de X, cerca de las 20:59 horas.

A lo largo del día, Movimiento Ciudadano ha emitido sus mensajes solo por redes sociales, resaltando los resultados en Jalisco, donde su candidato a gobernador, Pablo Lemus, parece haber ganado. Dante Delgado, desde su cuenta de X, felicitó a Lemus por su victoria. “Felicito al próximo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien obtuvo una victoria contundente con más de 20 puntos de ventaja. Los buenos gobiernos de Movimiento Ciudadano seguirán en Jalisco”, escribió.

Delgado también felicitó a Mariana Rodríguez por su aparente triunfo en la alcaldía de Monterrey, Nuevo León. “¡Hoy ganó Monterrey, hoy ganó la nueva política y ganaron las ganas de construir un mejor Nuevo León!”, expresó.

Álvarez Máynez, a través de sus redes sociales, se sumó a las felicitaciones para Lemus. “Felicidades al próximo gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Un triunfo contundente el de este día”, escribió.

Cerca de las 20:40 horas, Verónica Delgadillo, candidata a la alcaldía de Guadalajara, se proclamó ganadora. “¡Ganamos! Guadalajara va a tener su primera presidenta electa. Gracias de corazón a todos los tapatíos por su confianza y apoyo. Estamos haciendo historia para Guadalajara”, declaró en un video publicado en su cuenta de X.

En cuanto a las candidaturas al Senado, Mirza Flores en Jalisco se proclamó ganadora hasta las 21:51 horas. “¡Se logró! En Jalisco, Mirza Flores llevará al Senado los ideales de los jaliscienses que confían en la visión del México nuevo”, dijo.

