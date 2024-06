EnVivo ¬ PRIAN empieza a aceptar su derrota; “Pepe” Yunes reconoce triunfo de Nahle

Luego de las históricas elecciones presidenciales que se realizaron ayer en México, las fuerzas políticas y sus aspirantes siguen emitiendo diversos posicionamientos sobre los datos que ha arrojado el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). A continuación, presentamos los hechos más relevantes de este 3 de junio:

11:40am ¬ José Francisco Yunes Zorrilla acepta su derrota en Veracruz

El candidato José Yunes Zorrilla, de la coalición del PRIAN en Veracruz, reconoció este lunes su derrota en las elecciones frente a Rocío Nahle, de Morena, luego de que anoche dijera que las encuestas de salida eran “muy alentadoras”.

“Una vez pasado el proceso, y con actas en un 90 por ciento computadas, es incuestionable que la victoria electoral en la elección del 2024 para el Gobierno de Veracruz corresponde a Morena, y así lo reconozco”, dijo.

“Desearle lo mejor a Veracruz. Reconocer el triunfo de Morena en su candidata, la ingeniera Rocío Nahle, y en ese sentido tener claridad de que Veracruz tiene que resolver muchos temas pendientes, y yo haré votos porque éstos se puedan resolver”, agregó.

🗳 #Elecciones2024 ✅️ #Veracruz

En conferencia de prensa @Pepe_Yunes acepta el triunfo de #Morena en el estado. Agradece a la militancia de los partidos de la coalición y a la ciudadanía en general. pic.twitter.com/WuDrAQH1ZV — César Jiménez Mtz (@cmjimenezxto) June 3, 2024

En conferencia de prensa, aseguró que decidió concluir su campaña de frente a los medios de comunicación y a la sociedad para dejar “perfectamente en claro” cuáles fueron los resultados.

“El partido y el frente tomarán las disposiciones que convengan al interés de esta coalición, pero particular y personalmente me parece acepto que la distancia, la diferencia, es lo suficientemente contundente para tener en claro que no puede haber cambio de resultados”, finalizó.

De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), se ha capturado el 89 por ciento de las actas hasta el corte de las 13:00 horas. Rocío Nahle suma, hasta ahora, el 58.01 por ciento de los votos; mientras Yunes Zorrilla acumula el 32.26 por ciento.